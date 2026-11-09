Borsa İstanbul'da işlem gören Anadolu Grubu bünyesindeki 6 şirketin 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçları belli oldu. AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL), Anadolu Efes (AEFES), Coca-Cola İçecek (CCOLA), Migros (MGROS), Anadolu Isuzu (ASUZU) ve Adel Kalemcilik'in (ADEL) bilançolarında farklı sonuçlar ortaya çıktı. İki şirket zarar açıklarken, üç şirketin net kârı geriledi. Net kârını yıllık bazda artıran tek şirket Coca-Cola İçecek oldu.

ANADOLU GRUBU'NUN 6 ŞİRKETİNİN BİLANÇO SONUÇLARI

Anadolu Grubu şirketlerinin 2026 yılı ilk dokuz aylık finansal sonuçları şöyle:

Hisse Satış gelirleri Net kâr/zarar Net kâr değişimi AGHOL 695,40 milyar TL 5,78 milyar TL -%2,5 AEFES 251,65 milyar TL 12,05 milyar TL -%19,8 CCOLA 198,52 milyar TL 22,46 milyar TL +%23,1 MGROS 398,01 milyar TL 4,59 milyar TL -%34,1 ASUZU 24,39 milyar TL -2,49 milyar TL Kârdan zarara ADEL 2,81 milyar TL -227,39 milyon TL Zarar azaldı

Veriler 2026 yılının ocak-eylül dönemini kapsıyor. Değişimler geçen yılın aynı dönemine göre hesaplandı.

COCA-COLA İÇECEK KÂRINI YÜZDE 23 ARTIRDI

Anadolu Grubu şirketleri arasında dokuz aylık net kârını artıran tek şirket Coca-Cola İçecek (CCOLA) oldu.

Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 198,52 milyar TL'ye yükseldi.

FAVÖK yüzde 13 artışla 38,50 milyar TL olarak gerçekleşirken, net dönem kârı 18,25 milyar TL'den 22,46 milyar TL'ye ulaştı.

Coca-Cola İçecek'in net borcu ise 2026 yılının ikinci çeyreğindeki 31,61 milyar TL seviyesinden üçüncü çeyrek sonunda 13,45 milyar TL'ye geriledi.

ANADOLU EFES'İN NET KÂRI YÜZDE 20 GERİLEDİ

Anadolu Efes (AEFES), 2026 yılının ilk dokuz ayında 251,65 milyar TL satış geliri elde etti.

Şirketin satış gelirleri yüzde 2,8 artarken, FAVÖK yüzde 4,1 yükselerek 43,33 milyar TL'ye ulaştı.

Buna karşılık net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 azalarak 12,05 milyar TL oldu.

Şirketin üçüncü çeyrekteki net kârı ise 4,37 milyar TL olarak gerçekleşti.

Anadolu Efes'in Türkiye bira satış hacminde üçüncü çeyrekte yüzde 14,3 düşüş kaydedildi. Şirket, bira faaliyetlerine ilişkin 2026 yılı beklentilerini de aşağı yönlü revize etti.

MİGROS'UN SATIŞLARI ARTTI, NET KÂRI YÜZDE 34 AZALDI

Migros Ticaret (MGROS), 2026 yılının ilk dokuz ayında satış gelirlerini yüzde 4,1 artırarak 398,01 milyar TL'ye yükseltti.

Şirketin FAVÖK'ü ise yüzde 4,6 azalarak 23,49 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,1 gerileyerek 4,59 milyar TL oldu.

Migros'un dokuz aylık esas faaliyet zararı da 7,98 milyar TL'den 11,80 milyar TL'ye yükseldi.

Buna karşılık şirketin net borcu, ikinci çeyrekteki seviyesine göre yüzde 43 azalarak 3,90 milyar TL'ye geriledi.

ANADOLU ISUZU KÂRDAN ZARARA GEÇTİ

Anadolu Isuzu'nun (ASUZU) 2026 yılı dokuz aylık bilançosunda net zarar kaydedildi.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 439,73 milyon TL net kâr açıklarken, 2026'nın ilk dokuz ayında 2,49 milyar TL net zarar bildirdi.

Satış gelirleri yüzde 16,2 artarak 24,39 milyar TL'ye yükselmesine karşın brüt kâr yüzde 28 azalışla 2,01 milyar TL'ye geriledi.

Geçen yıl 1,32 milyar TL pozitif FAVÖK açıklayan şirket, bu yılın aynı döneminde 151,3 milyon TL negatif FAVÖK kaydetti.

Anadolu Isuzu'nun esas faaliyet zararı 2,22 milyar TL'ye ulaşırken, net borcu ikinci çeyrekteki 14,17 milyar TL'den 16,48 milyar TL'ye yükseldi.

Şirketin yalnızca üçüncü çeyrekteki net zararı ise yaklaşık 1,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

ADEL KALEMCİLİK ZARARINI AZALTTI

Adel Kalemcilik (ADEL), dokuz aylık dönemde zarar açıklayan diğer Anadolu Grubu şirketi oldu.

Şirketin 2025 yılının ilk dokuz ayında 267,61 milyon TL olan net zararı, 2026'nın aynı döneminde 227,39 milyon TL'ye geriledi.

Adel'in satış gelirleri yüzde 17,7 artarak 2,81 milyar TL'ye, FAVÖK'ü ise yüzde 153 yükselişle 318,48 milyon TL'ye ulaştı.

Şirket, geçen yılın aynı dönemindeki 51,20 milyon TL esas faaliyet zararının ardından bu yıl 176,55 milyon TL esas faaliyet kârı kaydetti.

Buna karşılık finansal sonuçlardaki iyileşme net kâra dönüşmedi.

Adel'in net borcu ikinci çeyreğe göre yüzde 15 artarak 3,18 milyar TL seviyesine yükseldi.

ANADOLU GRUBU HOLDİNG'İN NET KÂRI 5,78 MİLYAR TL OLDU

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL), 2026 yılının ilk dokuz ayında 695,40 milyar TL satış geliri elde etti.

Holdingin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarken, FAVÖK yüzde 1 azalarak 68,33 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Ana ortaklık net dönem kârı ise yüzde 2,5 gerileyerek 5,78 milyar TL oldu.

Yalnızca üçüncü çeyrekte 2,40 milyar TL net kâr açıklayan holding, yaklaşık 2,23 milyar TL seviyesindeki piyasa beklentisinin üzerinde sonuç elde etti.

Holdingin net borcu da ikinci çeyrekteki 102,89 milyar TL'den üçüncü çeyrek sonunda 85,62 milyar TL'ye geriledi.

ANADOLU GRUBU ŞİRKETLERİNİN FAVÖK PERFORMANSI

Altı şirketin dokuz aylık FAVÖK sonuçları karşılaştırıldığında Coca-Cola İçecek ve Adel Kalemcilik'te artış, AG Anadolu Grubu Holding ve Migros'ta düşüş görüldü.

Anadolu Isuzu'nun FAVÖK'ü ise negatif seviyeye geriledi.

Hisse 2026/9 FAVÖK Yıllık değişim AGHOL 68,33 milyar TL -%1 AEFES 43,33 milyar TL +%4,1 CCOLA 38,50 milyar TL +%13,1 MGROS 23,49 milyar TL -%4,6 ASUZU -151,33 milyon TL Negatife döndü ADEL 318,48 milyon TL +%153

Anadolu Grubu şirketlerinin finansal tabloları, 2026'nın ilk dokuz ayında satış gelirlerindeki artışın bütün şirketlerde aynı oranda kâr büyümesine dönüşmediğini gösterdi.

Altı şirketten dördü dönemi net kârla, ikisi ise net zararla tamamladı. Kâr açıklayan dört şirket arasında yıllık net kâr artışı sağlayan tek şirket Coca-Cola İçecek oldu.

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