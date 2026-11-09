Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında adı geçen Tera Holding'e yönelik haciz işlemleri yeniden gündeme geldi.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre, şirketten alacağını tahsil edemediğini öne süren bir kişinin başlattığı icra takibi kapsamında avukat Emre Burak Onat ve beraberindeki icra memurları, İstanbul Sarıyer Maslak'ta bulunan Tera Holding binasına gitti.

Onat, müvekkilinin şirketten 1,2 milyon TL alacağı bulunduğunu belirterek icra takibini kesinleştirdiklerini ve haciz işlemleri için binaya geldiklerini söyledi.

TERA HOLDİNG'İN LÜKS ARAÇLARINA HACİZ

Holding binası önünde açıklamalarda bulunan avukat Emre Burak Onat, şirketin araçları ve banka hesaplarına haciz koydurduklarını belirtti.

Onat, şirketin iki lüks aracına da haciz uygulandığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Şirketin araçlarına haciz koyduk. Banka hesaplarına haciz koyduk. Şirketin iki tane son model lüks aracı var. Bunları da haciz ettik ama burada fiili hacze gelerek alacağımızı tahsil etmeye çalışacağız."

Onat, bina girişindeki güvenlik görevlilerinin icra heyetini içeri almadığını ve bunun üzerine polis çağırdıklarını da açıkladı.

DAHA ÖNCE 66 MİLYON TL'LİK HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILMIŞTI

Tera Holding bünyesindeki şirketlere yönelik haciz işlemleri ilk kez gündeme gelmiyor.

26 Ekim 2026 tarihinde Tera Yatırım ve Tera Portföy'ün ilgili birimlerinde 66 milyon TL'lik icra takibi kapsamında haciz işlemleri başlatılmıştı.

Söz konusu işlemlerde icra memurları ve avukatlar, şirket ofislerinde bulunan mal ve varlıkların tespitini gerçekleştirmişti.

Mal tespiti sırasında şirket yetkilileriyle icra heyeti arasında gerginlik yaşandığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından işlemlere devam edildiği bildirilmişti.

"BİZ SADECE HIZLI HAREKET EDEREK AKSİYON ALANLARDANIZ"

Avukat Onat, 9 Kasım'daki haciz girişiminin daha önce gerçekleştirilen işlemlerden farklı bir dosyaya ilişkin olduğunu belirtti.

İki hafta önce başka bir şirkete yönelik haciz tespiti yapıldığını ifade eden Onat, kendi müvekkilinin alacağının Tera Holding A.Ş.'den olduğunu söyledi.

Onat, alacaklıların hukuki süreçlerine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Araçların yakalanması, satılması, ardından alacakların sırasıyla paylaştırılması gerekiyor. Düşebilir oradan ama o süreç çok daha uzun. Ve araçları da sorduk buradalar mı diye. Bir bilgimiz yok dendi. Otoparktakilere de bakacağız. Zaten biliyorsunuz bu konuda binlerce fon mağduru var. Biz sadece hızlı hareket ederek aksiyon alanlardanız"