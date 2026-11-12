Dolar ve euro fiyatları, 12 Kasım 2026 Perşembe günü döviz piyasalarını takip eden yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar/TL 50 liranın üzerinde işlem görmeye devam ederken euro/TL'de dalgalı seyir öne çıkıyor. Günün ilk saatlerinde açıklanan alış ve satış fiyatlarıyla birlikte "Dolar bugün kaç TL?" ve "Euro ne kadar oldu?" soruları yeniden gündeme geldi.

DOLAR BUGÜN KAÇ TL? (12 KASIM 2026)

12 Kasım Perşembe günü saat 07.27 itibarıyla serbest piyasada doların alış ve satış fiyatları şöyle:

Dolar alış: 50,2514 TL

Dolar satış: 50,2602 TL

EURO BUGÜN NE KADAR?

Aynı saat itibarıyla euro alış ve satış fiyatları ise şöyle:

Euro alış: 55,7093 TL

Euro satış: 55,7986 TL

DOLAR VE EURO ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Döviz piyasasında dolar pozitif bölgede seyrederken euroda düşüş görülmesi, iki para biriminin Türk lirası karşısındaki günlük performansını ayrıştırdı.

Dolar/TL'nin 50 liranın üzerindeki seyri devam ederken euro/TL'nin 56 lira civarındaki hareketi izleniyor.

DÖVİZ KURLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Dolar ve euro fiyatlarının yönü üzerinde küresel para piyasalarındaki gelişmeler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası ve uluslararası piyasalarda doların performansı etkili olabiliyor.

Yatırımcılar, yurt içi ve yurt dışında açıklanacak ekonomik verilerin yanı sıra merkez bankalarından gelecek mesajları da izliyor.