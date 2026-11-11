Bankanın yayımladığı son strateji raporunda dolar ile ABD hisse senedi piyasaları arasındaki geleneksel ters yönlü ilişkinin (negatif korelasyon) zayıfladığına dikkat çekilerek, yabancı kurumsal yatırımcıların kur riskinden korunma eğilimini artırmasının dolar üzerinde orta ve uzun vadede satış baskısı oluşturabileceği belirtildi.

GELENEKSEL PORTFÖY DENGESİ BOZULUYOR

Tarihsel olarak küresel fon yöneticileri, ABD borsalarında satış baskısının arttığı kriz dönemlerinde doların "güvenli liman" etkisiyle değer kazanmasına güveniyordu.

Hisse senetlerindeki değer kaybı, güçlenen dolar sayesinde doğal yoldan dengeleniyor ve portföyler kur korumasına ihtiyaç duymadan korunabiliyordu.

Ancak Deutsche Bank analistlerine göre bu denklem köklü bir dönüşüm geçiriyor.

Doların performansı, bağımsız bir güvenli liman olmaktan ziyade hisse senedi piyasalarına yönelen doğrudan sermaye girişlerine giderek daha bağımlı hale geldi.

Bu durum, doların borsa çöküşlerinde sağladığı çeşitlendirme avantajını ve koruyucu "doğal kalkan" rolünü aşındırıyor.

HEDGE ORANLARINDAKİ ARTIŞ DOLARI BASKILAYABİLİR

Deutsche Bank Küresel Döviz Araştırmaları Başkanı George Saravelos liderliğinde hazırlanan analizde, fon yöneticilerinin değişen piyasa dinamiklerine karşı kur koruma oranlarını artırmak zorunda kalabileceği vurgulandı.

Yabancı yatırımcıların ABD varlıklarındaki dolar pozisyonlarını vadeli işlemlerle hedge etmeye başlaması, piyasada doğrudan dolar satışını tetikleyerek para biriminin değerini aşağı çekebilir.

Raporda öne çıkan temel başlıklar şunlar:



• Emeklilik ve Sigorta Fonları Mercek Altında: Bir düzineden fazla ülkedeki kurumsal yatırımcıların incelendiği raporda; Euro Bölgesi, İsviçre ve İsveç gibi ülkelerin portföylerinde hâlâ yüksek oranda açık dolar riski taşıdığı tespit edildi.

• Önlem Alan Ülkeler: İngiltere, Kanada ve Şili'deki fonların ise son dönemde portföylerindeki döviz riskine karşı önemli koruma adımları attığı kaydedildi.

• Frenleyici Unsurlar: Kısa vadede hedge maliyetlerinin yüksek seyretmesi ve döviz piyasasındaki görece düşük volatilite, yatırımcıların pozisyonlarını koruma altına almasını yavaşlatan temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Analistler, hisse senetleri ile dolar arasındaki bağın daha da kuvvetlenmesi durumunda, küresel fonların risk yönetimi hamlelerinin dolar üzerinde kalıcı bir değer kaybı dalgası başlatabileceğini ifade ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.