Fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Akın Gürlek, kısa sürede yüksek kazanç elde ederek piyasadan çıkan kişiler üzerinde çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Gürlek, "Kısa sürede manipülatif hareketelerle mesela iki ayda girmiş ve çok yüksek miktarlarla kar çıkışı yapmış olanlarla ilgili bir çalışmamız, listemiz var." dedi.

İSVİÇRE'YE GÖNDERİLEN PARALAR İÇİN ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Soruşturmanın yurt dışına gerçekleştirilen para transferlerini de kapsadığını belirten Gürlek, İsviçre'ye gönderilen paraların Türkiye'ye getirilmesi amacıyla hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, "Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık." ifadelerini kullandı.

TMSF HESABINA SADECE 5 KİŞİ PARA İADE ETTİ

Fon işlemlerinden elde edilen kazançların gönüllü olarak iade edilmesi amacıyla TMSF bünyesinde açılan hesaba ilişkin de yeni rakam veren Gürlek, şu ana kadar yalnızca 5 kişinin ödeme yaptığını söyledi.

"TMSF'de bir hesap iadesi açıldı, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF Başkanımızla görüştüm, 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş."

Gürlek, paranın iade edilmesinin soruşturmanın sona ermesi anlamına gelmediğinin de altını çizdi:

"(Fon iade hesabı) Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor."

85 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 220 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Soruşturmanın mevcut boyutuna ilişkin rakamları da paylaşan Gürlek, "Şu an itibarıyla 85 şüpheli tutuklandı, 220 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu" dedi.

Sürecin devam ettiğini belirten Gürlek, "Yürüyen bir süreç var, titizlikle yürütüyoruz. İyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım." ifadelerini kullandı.