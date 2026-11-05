Banka, faiz kararının yanı sıra enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerini de yukarı yönlü güncelledi. BoE, enflasyonun 2027 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 4,9 ile zirveye ulaşmasını, yüzde 2'lik hedefe ise 2028'in üçüncü çeyreğinde gerilemesini bekliyor.

FAİZ ARTIŞI 8'E KARŞI 1 OYLA KABUL EDİLDİ

BoE Para Politikası Kurulu, 5 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantıda faiz artışı kararını 8'e karşı 1 oyla aldı. Dokuz üyeden sekizi politika faizinin yüzde 4'e çıkarılmasını desteklerken, Catherine L. Mann faizin 25 baz puan daha artırılarak yüzde 4,25'e yükseltilmesi yönünde oy kullandı.

Faizin mevcut seviyesinde tutulması veya düşürülmesi yönünde ise herhangi bir oy kullanılmadı.

BOE'DEN YENİ FAİZ ARTIŞLARINA İLİŞKİN MESAJ

İngiltere Merkez Bankası, para politikasına ilişkin değerlendirmesinde bir faiz artışının daha olası olduğuna işaret etti. Ancak yeni faiz artırımlarına gidilebilmesi için gerekli koşulların daha güçlü olması gerektiğini vurguladı.

BoE Başkanı Andrew Bailey, son faiz artışının uzun soluklu bir faiz artırımı döneminin başlangıcı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Bailey, gelecekteki para politikası kararlarının önceden belirlenmiş bir takvime göre alınmayacağını ifade etti.

ENFLASYONUN 2027'DE YÜZDE 4,9'A ULAŞMASI BEKLENİYOR

BoE, enflasyon görünümüne ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, tüketici fiyatlarındaki yıllık artışın 2027 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 4,9 seviyesine ulaşmasını öngörüyor.

Enflasyonun orta vadede gerileyerek yüzde 2'lik resmi hedefe 2028 yılının üçüncü çeyreğinde ulaşması bekleniyor.

ENERJİ MALİYETLERİNİN ENFLASYONA ETKİSİ İZLENİYOR

Banka, enerji maliyetlerindeki yükselişin diğer mal ve hizmet fiyatlarına ve ücretlere yansımasıyla ortaya çıkabilecek ikincil enflasyonist etkileri de değerlendirdi.

BoE, söz konusu etkilerin şu ana kadar belirginleştiğine ilişkin sınırlı kanıt bulunduğunu bildirdi.