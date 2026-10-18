İstanbul'da 14-15 Ekim tarihlerinde etkili olan şiddetli yağışların ardından selden zarar gören esnaf için yeni destek kararı açıklandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, afetten etkilenen işletmelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon TL nakdi destek sağlanacağını duyurdu. Bakan Bolat, ödeneğin gönderileceği tarihi de paylaştı.

İSTANBUL ESNAFINA 80 MİLYON TL DESTEK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da 14-15 Ekim tarihlerinde yaşanan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinden zarar gören esnafa yönelik destek sağlanacağını bildirdi.

Bolat, söz konusu yağışların son 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, afetten etkilenen esnafın acil ihtiyaçları için 80 milyon TL nakdi yardım ayrıldığını açıkladı.

80 MİLYON TL'LİK DESTEK NE ZAMAN GÖNDERİLECEK?

Bakan Bolat'ın açıklamasına göre 80 milyon TL tutarındaki destek ödeneği, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü İstanbul Valiliğinin emrine gönderilecek.

Ödenek, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) aracılığıyla aktarılacak.

Yardımların İstanbul Valiliği koordinasyonunda sel felaketinden etkilenen esnafa ulaştırılması planlanıyor.

SEL DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Açıklanan nakdi destek, İstanbul'da 14-15 Ekim tarihlerinde meydana gelen sel felaketinden zarar gören esnafı kapsıyor.

Destekle birlikte sel nedeniyle iş yerlerinde maddi hasar oluşan esnafın acil ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Ancak yardımın işletme başına ne kadar olacağı, başvuru şartları ve ödeme takvimine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

80 MİLYON TL'LİK DESTEK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamasında, ödeneğin İstanbul Valiliği koordinasyonunda ihtiyaç sahibi esnafa ulaştırılacağı belirtildi.

Başvuruların hangi kurum üzerinden alınacağına ve esnafın hangi belgeleri sunması gerekeceğine ilişkin ayrıntılı bir duyuru ise henüz yapılmadı.

Destekten yararlanmak isteyen esnafın İstanbul Valiliği ve ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.