2027 yılı bütçe teklifine göre memurların saatlik fazla mesai ücreti yüzde 20 artışla 19,85 TL’ye yükselecek. Bazı kamu personeline saat başına 33,85 TL’ye kadar ödeme yapılması öngörülürken yurt içi gündelik tutarları da yeniden düzenlenecek.

Kamu çalışanlarının 2027 yılında alacağı fazla mesai ücretleri ve harcırah tutarlarına ilişkin düzenlemeler, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde yer aldı. Teklife göre devlet memurlarının saatlik fazla çalışma ücretinde 3,30 TL artış yapılması öngörülüyor.

2026 yılında 16,55 TL olarak uygulanan saatlik fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2027 itibarıyla 19,85 TL’ye yükselecek. Böylece genel saatlik fazla çalışma ücretinde yaklaşık yüzde 20 artış gerçekleşecek.

Fazla mesai karşılığında ödenecek tutarlar ise personelin görev yaptığı kuruma, pozisyonuna ve çalışma koşullarına göre farklılık gösterecek.

MAKAM ŞOFÖRLERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERLE ÇALIŞANLARA 21,15 TL

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan personel ile makam şoförlerine, ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 21,15 TL fazla mesai ücreti ödenmesi öngörülüyor.

Genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görev yapan şoförler için de saatlik fazla çalışma ücretinin 2026’daki 17,60 TL’den 2027’de 21,15 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Bu grupta aylık fazla mesai sınırı 60 saat olacak.

Kurul başkanları, genel müdürler, strateji geliştirme başkanları, valiler, rektörler ile büyükşehir ve il belediye başkanları gibi üst düzey yöneticilerle birlikte çalışan personel de saatlik 21,15 TL ödeme kapsamına alınacak.

Aynı düzenleme, belirli üst düzey askeri yöneticilerle çalışan personeli de kapsayacak. Bu ödemelerde aylık 90 saat sınırı uygulanırken her makam için aylık toplam fazla mesai süresi 450 saati geçemeyecek.

YURTLARDA ÇALIŞAN PERSONELE SAATLİK 19,85 TL

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda çalışan ve fazla mesaileri karşılığında izin kullanma imkânı bulunmayan personele de ek ödeme yapılacak.

Bu kapsamda çalışanlara, ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 19,85 TL fazla mesai ücreti verilmesi öngörülüyor.

MEB PERSONELİNE SAATLİK 33,85 TL FAZLA MESAİ ÜCRETİ

2027 yılı için öngörülen en yüksek saatlik fazla mesai ücretlerinden biri, Milli Eğitim Bakanlığının belirli kurumlarında çalışan idari personeli kapsıyor.

Mesleki ve teknik eğitim bölgelerinde bulunan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan MEB idari personeline, yasal çalışma saatleri dışında fiilen yaptıkları fazla çalışma karşılığında saat başına 33,85 TL ödenmesi planlanıyor.

Bu personel için aylık fazla mesai sınırı 100 saat olarak belirlendi.

YURT İÇİ GÜNDELİK VE HARCIRAH TUTARLARI DA DEĞİŞECEK

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde, Harcırah Kanunu kapsamında yapılacak yurt içi geçici görev ödemelerine ilişkin gündelik ve tazminat tutarlarının da yeniden belirlenmesi öngörülüyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 2027 yılında kamu personelinin fazla mesai ücretleri ve yurt içi görev harcırahlarında yeni tutarlar uygulanacak. Söz konusu rakamlar, bütçe teklifindeki düzenlemelerin yasalaşmasıyla kesinleşecek.