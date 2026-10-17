Borsa İstanbul’da 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin bilanço dönemi önümüzdeki hafta başlayacak. Yatırımcıların yakından takip ettiği finansal sonuçlar kapsamında, bazı şirketlerin bilanço açıklama tarihleri de belli oldu.

Bu hafta bilanço açıklaması beklenen şirketler arasında Türkiye Sigorta, TAV Havalimanları, Aksigorta, Afyon Çimento ve Ebebek yer alıyor.

BU HAFTA HANGİ ŞİRKETLER BİLANÇO AÇIKLAYACAK?

2026 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketler ve tarihleri şöyle:

19 Ekim: Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)

21 Ekim: TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)

22 Ekim: Aksigorta A.Ş. (AKGRT)

22 Ekim: Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON)

22 Ekim: Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)

Şirketlerin açıklayacağı finansal sonuçlar, yatırımcıların üçüncü çeyrek performansını değerlendirmesi açısından önem taşıyor. Bilanço verilerinde ciro, kârlılık ve borçluluk gibi göstergelerin yanı sıra şirketlerin gelecek dönem beklentileri de yakından izlenecek.

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