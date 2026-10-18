Borsa İstanbul'da 12-16 Ekim 2026 haftasına ilişkin aracı kurum işlem verileri belli oldu. HSBC üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde Yapı Kredi (YKBNK) ve Akbank (AKBNK) alım tarafında ilk iki sırada yer alırken, satış tarafında Türk Altın (TRALT), Türk Hava Yolları (THYAO) ve SASA Polyester (SASA) öne çıktı. HSBC'nin haftalık net işlem hacmi 97,6 milyon TL olarak kaydedildi. İşte HSBC'nin geçen hafta en fazla aldığı ve sattığı hisseler, işlem tutarları ve maliyetleri...

HSBC GEÇEN HAFTA EN ÇOK HANGİ HİSSELERİ ALDI?

12-16 Ekim haftasında HSBC üzerinden yapılan işlemlerde en yüksek net alım 406,16 milyon TL ile Yapı Kredi (YKBNK) hissesinde gerçekleşti.

İkinci sırada 342,80 milyon TL ile Akbank (AKBNK) yer alırken, BİM (BIMAS), Tüpraş (TUPRS) ve VakıfBank (VAKBN) da alım tarafında ilk beşe girdi.

HSBC'nin en fazla aldığı 5 hisse

Hisse Net alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) YKBNK 406.158.431,54 18,11 36,172 AKBNK 342.796.784,35 15,28 67,404 BIMAS 227.551.314,50 10,14 375,661 TUPRS 201.521.976,00 8,98 396,905 VAKBN 200.856.665,80 8,95 34,343

HSBC'nin en fazla net alım gerçekleştirdiği beş hissenin üçünü bankacılık sektörü şirketleri oluşturdu. YKBNK, AKBNK ve VAKBN hisselerindeki toplam net alım tutarı yaklaşık 949,81 milyon TL'ye ulaştı.

Diğer hisselerdeki net alımlar ise 864,24 milyon TL olarak kaydedildi.

HSBC GEÇEN HAFTA EN ÇOK HANGİ HİSSELERİ SATTI?

HSBC'nin satış tarafında ilk sırada 352,18 milyon TL ile Türk Altın (TRALT) yer aldı.

Türk Hava Yolları (THYAO) 315,68 milyon TL, SASA Polyester (SASA) ise 313,22 milyon TL net satışla takip etti.

HSBC'nin en fazla sattığı 5 hisse

Hisse Net satış (TL) Pay (%) Maliyet (TL) TRALT -352.182.740,70 16,41 42,381 THYAO -315.684.132,00 14,71 281,658 SASA -313.215.749,00 14,60 1,799 KCHOL -228.612.573,30 10,66 205,436 CCOLA -165.048.717,45 7,69 80,142

Satış tarafında Koç Holding (KCHOL) ve Coca-Cola İçecek (CCOLA) de ilk beş hisse arasında yer aldı.

Diğer hisselerdeki net satış tutarı ise 770,77 milyon TL oldu.

HSBC'NİN HAFTALIK NET İŞLEM HACMİ NE KADAR?

Paylaşılan aracı kurum dağılımı verilerine göre HSBC'nin 12-16 Ekim 2026 haftasındaki net işlem hacmi 97.615.722 TL olarak gerçekleşti.

Alım ve satım tarafındaki ilk beş hisse incelendiğinde bankacılık hisselerinin alım tarafında, TRALT, THYAO ve SASA hisselerinin ise satış tarafında ağırlık kazandığı görüldü.

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