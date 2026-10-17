Karadeniz’de doğal gaz üretiminin 2028 yılında dört katına çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk reaktörünün ise birkaç ay içinde devreye alınmasının planlandığını bildirdi.

Türkiye’nin yerli petrol ve doğal gaz üretimini artırmaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında Anadolu Ajansının sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GABAR’DA YENİ PETROL KEŞFİ BEKLENİYOR

Türkiye’nin kara ve deniz sahalarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Bayraktar, Gabar’daki çalışmaların önemine dikkat çekti.

Bölgedeki arama faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Bayraktar, “Gabar’dan inşallah yakın zamanda yeni bir müjde verebiliriz.” dedi.

Bakan Bayraktar’ın açıklaması, Gabar’daki petrol arama çalışmalarında yeni bir keşif ihtimalini gündeme getirdi. Ancak olası keşfin büyüklüğü ve açıklanacağı tarihe ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

KARADENİZ’DE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ DÖRT KATINA ÇIKACAK

Bayraktar, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda doğal gaz üretiminin artırılmasına yönelik hedefleri de açıkladı.

Karadeniz’de yıllık doğal gaz üretiminin 7,5 milyar metreküpe ulaştığını belirten Bayraktar, üretimin önce iki katına, 2028 yılında ise dört katına çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye’nin yerli kaynaklarını ekonomiye kazandırmaya devam edeceğini belirten Bayraktar, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi için farklı kaynaklardan da yararlanıldığını ifade etti.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ İÇİN DEVREYE ALMA HEDEFİ

Bakan Bayraktar, Rusya ile yürütülen nükleer enerji işbirliği kapsamında Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki son duruma ilişkin de bilgi verdi.

Dört reaktörün aynı anda inşa edildiği Akkuyu’nun dünyanın en büyük nükleer santral şantiyelerinden biri olduğunu belirten Bayraktar, ilk reaktörde elektrik üretimine yaklaşıldığını kaydetti.

Bayraktar, “Orada şimdi ilk reaktörde artık elektrik üretimine çok yaklaştık. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde hedefimiz bu reaktörü devreye almak.” ifadelerini kullandı.

SİNOP VE TRAKYA’DAKİ NÜKLEER SANTRAL PROJELERİ DE GÜNDEMDE

Bayraktar, Rus yetkililerle Sinop ve Trakya’da planlanan yeni nükleer santral projelerini de görüştüklerini açıkladı.

Türkiye’de nüfus artışı, ekonomik büyüme ve şehirleşmenin elektrik tüketimini artırdığına dikkat çeken Bayraktar; yapay zekâ uygulamaları, veri merkezleri, elektrikli araçlar ve soğutma ihtiyacının da elektrik talebindeki artışta etkili olduğunu belirtti.

Artan elektrik ihtiyacının karşılanmasında nükleer enerjinin önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Bayraktar, enerji politikalarında arz güvenliği ve temiz enerji hedeflerinin öne çıktığını ifade etti.

COP31 İKLİM ZİRVESİ ANTALYA’DA DÜZENLENECEK

Bayraktar, kasım ayında Antalya’da düzenlenmesi planlanan COP31 İklim Zirvesi’ne de değinerek temiz enerji hedeflerinin önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin petrol ve doğal gaz üretimini artırma, nükleer enerji yatırımlarını sürdürme ve enerji arz güvenliğini güçlendirme hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA