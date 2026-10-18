İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank), Takasbank Para Piyasası (TPP) ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemlerine ilişkin kamuoyunda gündeme gelen iddialara yanıt verdi. Yaklaşık 240 milyar TL'lik işleme karşılık 450 milyar TL tutarında teminat bulunduğunu açıklayan Takasbank, belirli kişi ve kuruluşlara kendi kaynaklarından finansman sağlandığı yönündeki iddiaları reddetti. Açıklamada, Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un (TLY) TEFAS işlemlerine ilişkin tartışmalara da açıklık getirildi.

"BELİRLİ KİŞİ VE KURULUŞLARA FİNANSMAN SAĞLANMADI"

Takasbank tarafından yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya ve bazı yayın organlarında TPP üzerinden belirli kişi ve kuruluşlara finansman sağlandığı yönünde iddiaların ortaya atıldığı belirtildi.

TPP'nin Takasbank tarafından işletilen organize bir para piyasası olduğu vurgulanırken, bankanın bu piyasada borç veren veya borç alan taraf olarak yer almadığı ifade edildi.

İşlemlerin üyeler arasında, tarafların birbirini görmediği bir sistem üzerinden gerçekleştirildiği belirtilerek, herhangi bir kurumun kaynağının belirli bir borçluya yönlendirilmesinin mümkün olmadığı aktarıldı.

240 MİLYAR TL'LİK İŞLEME KARŞILIK 450 MİLYAR TL TEMİNAT

Takasbank, TPP'de gerçekleştirilen borçlanma işlemlerinin tamamının teminat karşılığında yapıldığını bildirdi.

Açıklanan verilere göre:

TPP'deki işlem tutarı: Yaklaşık 240 milyar TL

Yaklaşık 240 milyar TL Toplam teminat tutarı: 450 milyar TL

450 milyar TL Banka teminat mektuplarının payı: Yaklaşık yüzde 84

Yaklaşık yüzde 84 Pay senetlerinin teminatlardaki payı: Yüzde 1,5'in altında

Takasbank, fiyatı olağan dışı artış gösteren pay senetlerinin teminata kabul edilmediğini belirtti.

Ayrıca TPP'de bugüne kadar herhangi bir temerrüt yaşanmadığı ve kaynak sağlayan hiçbir kurumun zarara uğramadığı vurgulandı.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU İDDİALARINA YANIT

Açıklamada, İşsizlik Sigortası Fonu'nun TPP üzerinden belirli bir yatırım fonuna özel finansman sağladığı yönündeki iddialara da değinildi.

Takasbank, İşsizlik Sigortası Fonu'nun belirli bir yatırım fonunu özel olarak finanse etmesinin teknik ve operasyonel açıdan mümkün olmadığını bildirdi.

TERA PORTFÖY FONUNUN TEFAS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Takasbank, Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un (TLY) TEFAS'taki işlem geçmişine ilişkin iddiaları da yanıtladı.

Açıklamada, fonun 11 ay boyunca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı olmadan TEFAS'ta işlem gördüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Takasbank'ın paylaştığı takvime göre;

7 Temmuz 2025: Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY), TEFAS'ta işleme açıldı.

Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY), TEFAS'ta işleme açıldı. 1 Ağustos 2025: İzahname değişikliğinin SPK onayı alınmadan yapıldığının bildirilmesi üzerine fon alım işlemlerine kapatıldı.

İzahname değişikliğinin SPK onayı alınmadan yapıldığının bildirilmesi üzerine fon alım işlemlerine kapatıldı. 12 Ağustos 2025: SPK onayının alınmasının ardından fon yeniden alım işlemlerine açıldı.

Takasbank, söz konusu tarihlerin fonun 11 ay boyunca SPK onayı olmadan işlem gördüğü iddiasını doğrulamadığını ifade etti.

SPK'NIN UYGULADIĞI CEZANIN NEDENİ AÇIKLANDI

Takasbank, SPK tarafından fonun kurucusuna uygulanan idari para cezasına ilişkin de bilgi verdi.

Açıklamada, söz konusu cezanın 2025 yılında fon izahnamesinde SPK onayı alınmadan gerçekleştirilen değişiklikle ilgili olduğu belirtildi.

TAKASBANK'TAN YASAL İŞLEM UYARISI

Takasbank, piyasaların olağan işleyişini sürdürdüğünü ve yetkili kurumlar tarafından yürütülen incelemelere her türlü desteğin verildiğini bildirdi.

Banka, gerçeğe aykırı bilgileri bilerek yaymayı sürdürenlere karşı yasal haklarını saklı tuttuğunu açıkladı.