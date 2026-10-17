Borsa İstanbul’daki manipülatif işlemler ve portföy yönetim şirketlerine yönelik soruşturmada 302 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında 86 kişi tutuklanırken, 9 kişi tarafından 2 milyar 1 milyon 170 bin lira iade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul’daki manipülatif işlemler ve portföy yönetim şirketlerinin faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 302 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Şüphelilerden 86’sı tutuklanırken, 163 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari durumda bulunan 35 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

SORUŞTURMADA 2 MİLYAR TL’Yİ AŞAN İADE

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de şüphelilerin gerçekleştirdiği para iadeleri oldu.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Birleşik Fon Bankası’nda oluşturulan özel gönüllü iade hesabına 9 kişi tarafından toplam 2 milyar 1 milyon 170 bin lira yatırıldı.

Söz konusu ödemelerin, soruşturma kapsamında yürütülen rızaen iade süreci ve etkin pişmanlık hükümleri çerçevesindeki gelişmelerle bağlantılı olduğu belirtildi.

HİSSE FİYATLARININ 100 KATINA KADAR YÜKSELTİLDİĞİ İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gönderdiği yazışmalar ve soruşturma kapsamında gerçekleştirilen dijital incelemelerin, manipülatif işlemlerin yöntemlerine ilişkin ayrıntıları ortaya koyduğu bildirildi.

Finansal analizlerde, bazı şirketlerin hisse fiyatlarının yapay işlemlerle 100 katına kadar yükseltildiğinin tespit edildiği öne sürüldü.

İddiaya göre şüpheliler, hedef aldıkları hisselerde doğrudan piyasadan alım yapmak yerine fonlar aracılığıyla işlem gerçekleştirdi. Bu işlemlerle hisselerin fiyatlarının yapay biçimde yükseltildiği, söz konusu hisseleri portföylerinde bulunduran fonların birim değerlerinin de artırıldığı değerlendiriliyor.

Bu yöntemle küçük yatırımcıların yanıltılmış olabileceği üzerinde duruluyor.

31 ŞİRKETİN HİSSESİ İNCELEME ALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile SPK uzmanlarının, fon bağlantılı işlemler kapsamında 31 şirketin hissesini incelemeye aldığı öğrenildi.

İnceleme kapsamındaki hisse kodları şöyle:

ALKLC, ANELE, BIGEN, BTCIM, BURCE, BURVA, CELHA, DMRGD, DSTKF, EDATA, GMTAS, GRTHO, GUNDG, HEDEF, IEYHO, INFO, KERVT, KRDMD, KTLEV, KUYAS, MANAS, ODINE, OZATA, OZSUB, PASEU, PEKGY, PRZMA, SELEC, TEHOL, TRHOL ve VSNMD.

Soruşturma kapsamında yürütülen incelemelerin, fonlar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemlerin kapsamının ve yatırımcılar üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik olduğu bildirildi. Soruşturmadaki iddialara ilişkin nihai hukuki değerlendirme yargı süreci sonunda netleşecek.