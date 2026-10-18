Borsa İstanbul'da fon ve hisse senedi işlemlerine yönelik manipülasyon iddialarıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan 87 şüpheliden 17'sinin, elde ettikleri ve incelemeye konu olan kazançları iade etmek için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Şu ana kadar 15 kişinin iade işlemleri tamamlanırken, paraların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan hesaba aktarıldığı bildirildi. İki kişinin işlemleri ise devam ediyor.

FON SORUŞTURMASINDA 17 KİŞİ İADE BAŞVURUSU YAPTI, 15 İADE İŞLEMİ TAMAMLANDI İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon ve hisse senedi piyasalarına ilişkin soruşturmada, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri üzerinden incelemeler sürüyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, soruşturma kapsamında tutuklanan 87 şüpheliden 17'si, sermaye piyasası işlemlerinden elde ettikleri ve soruşturmaya konu olan kazançları iade etmek amacıyla başvuruda bulundu.

Başvuruların ardından 15 kişinin iade işlemleri tamamlandı. Diğer iki kişinin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

İADE EDİLEN KAZANÇLAR TMSF HESABINA AKTARILDI

Soruşturma kapsamında iade edilen paralar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından oluşturulan isteğe bağlı iade hesabına aktarıldı.

İade edilecek tutarların belirlenmesinde şüphelilerin sermaye piyasası işlemlerinden elde ettikleri gelirler, yatırımlarının anapara tutarları ve mali incelemeler sonucunda tespit edilen kazançlar dikkate alınıyor.

İade işlemlerinde bulunanlar arasında tutuksuz şüphelilerin de yer aldığı aktarıldı.

ESKİ BAKAN VE EŞİNİN DE KAZANÇLARINI İADE ETTİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Daha önce eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın, yatırımlarından elde ettikleri anapara dışındaki kazançları TMSF bünyesinde oluşturulan isteğe bağlı iade hesabına aktardıkları bildirilmişti.

Ancak kazançların iade edilmesi, ilgili kişilerin haklarındaki suçlamaları kabul ettikleri veya etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacaklarının kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Şüphelilerin hukuki durumlarına ilişkin değerlendirmeler soruşturma kapsamında yapılacak.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI'NDAN FON İDDİALARINA AÇIKLAMA

Öte yandan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yardım paralarının yatırım fonlarında zarar ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

Vakıf, kısa vadede kullanılmayacak kaynakların yasal mevzuat ve faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti.

TDV tarafından yapılan açıklamada, son dönemde gündeme gelen portföy yönetim şirketlerinde ve tasfiye kararı alınan fonlarda vakfa ait herhangi bir mali kaynak bulunmadığı ifade edildi.

Vakfın kaynaklarının değer kaybettiği, faizli ürünlerde değerlendirildiği veya borsada yatırım yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, hukuki hakların saklı tutulduğu bildirildi.