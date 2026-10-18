Borsa İstanbul'da işlem gören Astor Enerji (ASTOR) hisselerinde geçen haftanın aracı kurum dağılımı belli oldu. Paylaşılan verilere göre, en fazla net alım yapan kurum 3,46 milyon lotla Gedik Yatırım olurken, satış tarafında 5,21 milyon lotla Deniz Yatırım ilk sırada yer aldı. Yapı Kredi Yatırım ve Midas alım tarafında, Global Menkul Değerler ve Yatırım Finansman ise satış tarafında öne çıktı. İşte ASTOR hissesinde geçen hafta en fazla alım ve satım yapan aracı kurumlar...

ASTOR HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

Astor Enerji (ASTOR) hissesinde haftalık aracı kurum dağılımına göre, en fazla net alım gerçekleştiren kurum Gedik Yatırım oldu.

Gedik Yatırım, 3.468.512 lotluk net alımla ilk sırada yer alırken, alıcılar arasındaki payı yüzde 30,139 olarak kaydedildi.

İkinci sıradaki Yapı Kredi Yatırım ise 2.737.499 lot net alım gerçekleştirdi.

ASTOR hissesinde en çok net alım yapan 5 kurum:

Aracı kurum Net alım (lot) Ortalama maliyet Gedik Yatırım 3.468.512 174,583 TL Yapı Kredi Yatırım 2.737.499 195,980 TL Midas 911.918 173,160 TL İş Yatırım 808.233 142,533 TL TEB Yatırım 590.912 167,816 TL

İlk beş kurumun toplam net alımı 8.517.074 lot olurken, alım tarafındaki dağılımın yüzde 74,088'ini bu kurumlar oluşturdu.

ASTOR HİSSESİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

ASTOR hissesinde satış tarafında ise Deniz Yatırım ilk sırada yer aldı.

Deniz Yatırım'ın net satışı 5.219.464 lot olurken, satıcılar arasındaki payı yüzde 45,354 olarak hesaplandı.

Deniz Yatırım'ı 2.095.520 lot net satışla Global Menkul Değerler takip etti.

ASTOR hissesinde en çok net satış yapan 5 kurum:

Aracı kurum Net satış (lot) Ortalama maliyet Deniz Yatırım 5.219.464 172,623 TL Global Menkul Değerler 2.095.520 186,117 TL Yatırım Finansman 1.185.145 211,383 TL Halk Yatırım 1.115.130 177,182 TL QNB Yatırım 761.247 131,986 TL

İlk beş kurumun toplam net satışı 10.376.506 lot olarak gerçekleşirken, bu kurumların satış tarafındaki payı yüzde 90,166'ya ulaştı.

ASTOR'DA ALIM VE SATIŞLARDA HANGİ KURUMLAR ÖNE ÇIKTI?

Haftalık verilere göre alım tarafında Gedik Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım, satış tarafında ise Deniz Yatırım ve Global Menkul Değerler ilk sıralarda yer aldı.

Alıcı taraftaki ilk beş kurumun toplam net alımı 8,52 milyon lot olurken, satıcı taraftaki ilk beş kurumun toplam net satışı 10,38 milyon lot olarak kaydedildi.

Ancak bu iki rakam arasındaki fark, hissenin toplamda aynı miktarda net satış gördüğü anlamına gelmiyor. Veriler yalnızca en fazla alım ve satım yapan beşer kurumun işlemlerini gösteriyor.

Aracı kurum dağılımı, işlemlerin hangi kurumlar üzerinden gerçekleştiğini ortaya koyarken, doğrudan kurumların kendi portföyleri adına işlem yaptığı anlamına gelmiyor.

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