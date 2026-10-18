Borsa İstanbul'da yatırımcıların takip ettiği aracı kurum tavsiyelerine ilişkin yeni veriler açıklandı. Matriks Haber tarafından hazırlanan araştırmada, 39 banka ve aracı kurumun son üç ayda verdiği toplam 865 hisse önerisi incelendi. Araştırma sonucunda en fazla öneri alan 5 hisse belirlenirken, listenin zirvesindeki şirket 21 tavsiyeyle diğer hisseleri geride bıraktı.

ARACI KURUMLARIN EN ÇOK ÖNERDİĞİ 5 HİSSE

Matriks Haber'in araştırmasına göre, son üç ayda aracı kurumlardan en fazla öneri alan şirketler arasında bankacılık, havacılık ve savunma sanayisi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler yer aldı.

39 banka ve aracı kurumun toplam 865 önerisinin değerlendirildiği araştırmada, ilk beşe giren hisseler şöyle sıralandı:

Sıralama Hisse Şirket Öneri sayısı 1 ASELS Aselsan 21 2 THYAO Türk Hava Yolları 19 2 ISCTR Türkiye İş Bankası 19 2 GARAN Garanti BBVA 19 5 AKBNK Akbank 18

ZİRVEDE ASELS VAR: 21 ÖNERİ ALDI

Savunma sanayisi şirketi Aselsan (ASELS), son üç ayda 21 öneri alarak araştırmanın ilk sırasında yer aldı.

Şirket, listedeki diğer dört hisseyi öneri sayısı bakımından geride bıraktı.

ÜÇ ŞİRKET 19 ÖNERİYLE AYNI SIRAYI PAYLAŞTI

Türk Hava Yolları (THYAO), Türkiye İş Bankası (ISCTR) ve Garanti BBVA (GARAN), aracı kurumlardan 19'ar öneri aldı.

Böylece üç şirket, en fazla tavsiye edilen hisseler arasında aynı öneri sayısıyla ikinci sırayı paylaştı.

AKBNK İLK BEŞTE YER ALDI

Akbank (AKBNK), son üç aylık dönemde 18 öneri alarak listenin beşinci sırasında yer aldı.

Araştırmada bankacılık sektöründen üç şirketin ilk beşe girmesi de dikkat çekti. GARAN ve ISCTR 19'ar öneri alırken AKBNK 18 öneriyle onları takip etti.

ARACI KURUM ÖNERİLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Aracı kurumların hisse senetlerine ilişkin değerlendirmeleri, şirketlerin finansal performansı, sektörel gelişmeler, piyasa koşulları ve gelecek dönem beklentileri gibi unsurlara dayanabiliyor.

Ancak bir hissenin çok sayıda öneri alması, fiyatının kesin olarak yükseleceği anlamına gelmiyor. Araştırmadaki öneri sayıları, kurumların değerlendirmelerinin dağılımını gösteriyor; hisselerin getiri garantisi veya beklenen kazanç sıralaması niteliği taşımıyor.

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