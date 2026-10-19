Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki finansal kiralama ve faktoring şirketlerine ilişkin değerlendirmesini yayımladı.

Kuruluş, her iki sektörde 2026 ve 2027 yıllarında aktif kalitesindeki bozulma riskinin artmasını ve kârlılık marjlarının daralmasını beklediğini bildirdi.

Raporda, gelişmekte olan Avrupa'daki finansman ve kiralama şirketlerine yönelik sektör görünümünün haziran ayında "kötüleşen" olarak revize edildiği hatırlatıldı.

Bu değerlendirmede küresel büyümenin yavaşlaması, kalıcı enflasyon, yüksek fonlama maliyetleri ve küçük ve orta ölçekli işletmelerden kaynaklanan kredi risklerinin etkili olduğu belirtildi.

PİYASALARDAKİ DALGALANMALAR ŞİRKETLERİ NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Fitch, Türkiye'de son dönemde yaşanan piyasa dalgalanmalarının finansal kiralama ve faktoring sektörleri üzerindeki doğrudan etkilerinin sınırlı kaldığını açıkladı.

Finansal kiralama şirketlerinin menkul kıymet portföylerinin sınırlı olması ve mevcut fonlama kanallarından yararlanmaları, doğrudan piyasa risklerini azaltan unsurlar arasında gösterildi.

Banka iştiraki faktoring şirketlerinin de hissedar desteği ve istikrarlı fonlama kaynaklarından faydalandığı belirtildi.

Ancak kuruluş, piyasalardaki stresin kredi kullanan şirketlerin ödeme gücünü zayıflatarak dolaylı riskler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Türk lirası faizlerindeki yükseliş ve Türkiye'nin kredi temerrüt takası (CDS) primlerindeki genişlemenin fonlama maliyetlerini artırabileceği ifade edildi.

FİNANSAL KİRALAMADA İŞLEM HACMİ YÜZDE 48 ARTTI

Türkiye'de finansal kiralama sektörünün yeni işlem hacmi, 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 48 yükseldi.

Sat ve geri kirala işlemleri, yeni işlem hacminin yüzde 38'ini oluşturdu.

Fitch, bu işlemlerin yüksek payının şirketlerin yeni yatırımlardan çok işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldiğini gösterdiğini değerlendirdi.

Ayrıca sat ve geri kirala işlemlerinin ticari gayrimenkul değerlemeleri ve varlıkların kalıntı değerleri açısından ek risk oluşturduğu belirtildi.

Sektörde takipteki kredi oranı yüzde 1,9'a gerilerken Fitch, bu oranın 2026 ve 2027 yıl sonlarında kademeli olarak yükselmesini beklediğini açıkladı.

Finansal kiralama sektörünün ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 30 seviyesinde gerçekleşti. Finansal kaldıraç oranı ise 2025 sonundaki 3,8 seviyesinden 4,9'a yükseldi.

FAKTORİNG SEKTÖRÜNDE 1,1 TRİLYON TL'LİK HACİM

Türkiye'de faktoring sektörünün işlem hacmi, 2026 yılının ilk yarısında yıllık bazda yüzde 33 artarak 1,1 trilyon TL'ye ulaştı.

Fitch, sektörün 2026 yılının tamamında yüzde 32 büyümesini beklediğini bildirdi.

Ancak söz konusu büyümenin enflasyonla büyük ölçüde paralel olması nedeniyle reel anlamda yatay bir görünüme işaret ettiği belirtildi.

Faktoring sektöründe takipteki kredi oranı yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşirken, yeni sorunlu kredilerin ve değer düşüklüğü karşılıklarının yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Sektörün ortalama aktif kârlılığı ise 2025 yılındaki yüzde 8,1 seviyesinden yüzde 6,4'e geriledi.

Finansal kaldıraç oranı da 4,1'e yükseldi.

Fitch raporunda öne çıkan rakamlar