Son dönemde piyasada yaygınlaşan ve gerçeğinden ayırt edilmesi oldukça güç olan "ikinci baskı" (sahte/yetkisiz basım) altınlar, tüketiciler için ciddi bir finansal risk oluşturuyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü dışında ziynet ve sikke altın (çeyrek, yarım, Cumhuriyet vb.) basılmasının kanunen yasak olduğunu hatırlatan Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, piyasadaki ikinci baskı ürünlerin çoğunlukla ayar ve gramaj düşüklüğü taşıdığına dikkat çekti.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görünüşte orijinaline çok benzeyen bu altınların bozdurulma aşamasında büyük hak kayıplarına yol açabildiğini belirtti.

Uzman kuyumcuların hassas mihenk taşı veya cihazlarla bu durumu hemen tespit ettiğini vurgulayan Sönmez, sahte veya düşük ayarlı ürünlerin değerinin çok altında alındığını ya da hiç kabul edilmediğini ifade etti.

İKİNCİ BASKI ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Tüketicilerin gözle ayırt etmesinin son derece zor olduğunu belirten Sönmez, dikkat edilmesi gereken teknik detayları şöyle sıraladı:

• Detay ve İşçilik Kalitesi: Yetkisiz kalıplarla basılan altınlarda Atatürk figürü, kabartmalar ve yazılar Darphane baskısına kıyasla daha silik, pürüzlü veya netlikten yoksun olabilir.

• Sertlik Düzeyi: Ayarı düşük altınların maden sertliği orijinal Darphane ürünlerinden farklılık gösterir.

• Ayar ve Gramaj Sapması: Ürünün belirtilen standart gramajın veya 22 ayarın altında çıkma riski oldukça yüksektir.

MAĞDUR OLMAMAK İÇİN 3 KRİTİK ADIM

Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, altın alırken tüketicilerin mutlaka uygulaması gereken adımları şu şekilde özetledi:

• Güvenilir Esnafı Tercih Edin: Alışverişlerinizi bilinen, kurumsal ve köklü kuyumculardan gerçekleştirin.

• Kutu ve Etikete Bakın: İlgili firmanın kendi logosunu taşıyan kutu, kurdele ve mühürlü etiketlerin bulunmasına özen gösterin.

• Fatura/Fiş Almayı İhmal Etmeyin: Satın aldığınız ürünün tarih, gramaj ve ayar bilgilerini içeren fatura veya fişini mutlaka saklayın. Aksi halde olası bir anlaşmazlıkta yasal hak aramak zorlaşır.

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