Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Musk, kişisel portföyündeki SpaceX hisselerini Amerikalı çocuklara dağıtacağını vaat etti.

ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre ülkede 18 yaşın altında yaklaşık 72 milyon çocuk bulunuyor.

Elon Musk'ın "Amerika'daki her çocuk" ifadesi temel alındığında, dağıtılacak payların ölçeği sermaye piyasalarında dikkat çekici bir büyüklüğe ulaşıyor.

SpaceX hisselerinin birim başına yaklaşık 170 dolar seviyesindeki değerlemesi üzerinden yapılan hesaplamalara göre:

• Toplamda 72 milyon adet hisse devredilecek.

• Girişimin teorik toplam piyasa değeri 12 milyar 240 milyon doları bulacak.

"BİRÇOK GİRİŞİMİN İLKİ OLACAK"

Elon Musk, sosyal medyadaki paylaşımında planın hedeflenen zamanlamasına ilişkin, "Gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerimden birer tane vereceğim. Bu, birçok girişimin ilki olacak" ifadelerini kullandı. Uygulamanın 2027 yılı içerisinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

BELİRSİZLİKLER VE YANIT BEKLEYEN SORULAR

Vaat büyük bir heyecan yaratsa da operasyonel ve hukuki süreçlere ilişkin detaylar henüz netleşmiş değil. Piyasalar ve hukuk uzmanları şu soruların yanıtını bekliyor:

• Dağıtım Mekanizması: 72 milyon çocuğa hisse tanımlamasının hangi dijital veya yasal platform üzerinden yapılacağı bilinmiyor.

• Mülkiyet ve Satış Hakları: Çocuklar reşit olana kadar hisselerin nasıl yönetileceği, velilerin satış yetkisinin bulunup bulunmayacağı ve hisse haklarının (oy hakkı vb.) sınırı belirsizliğini koruyor.

• Piyasa Riski: Hisselerin çocukların gelecekteki birikimlerine katkı sağlaması hedeflense de özel bir şirket olan SpaceX'in değerlemesindeki olası dalgalanmaların hisse değerini etkileyebileceği vurgulanıyor.