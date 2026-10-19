Borsa İstanbul'da 19 Ekim 2026 Pazartesi günü işlemler devam ederken, Ak Yatırım'ın alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Saat 13.09 itibarıyla aracı kurumun net alım hacmi 450,45 milyon TL'ye ulaşırken, en yüksek alım ASTOR hissesinde gerçekleşti. Satış tarafında ise THYAO ilk sırada yer aldı.

AK YATIRIM'IN EN FAZLA ALDIĞI HİSSELER

Ak Yatırım'ın günün ilk yarısında en yüksek net alım gerçekleştirdiği hisse 193 milyon TL ile Astor Enerji (ASTOR) oldu. ASTOR'u 165,3 milyon TL ile Tüpraş (TUPRS) ve 106,9 milyon TL ile Sabancı Holding (SAHOL) takip etti.

19 Ekim 2026 saat 13.09 itibarıyla en fazla net alım yapılan 5 hisse şöyle:

Hisse Net alım (TL) Maliyet (TL) ASTOR 193.039.775,00 158,11 TUPRS 165.318.324,75 375,624 SAHOL 106.908.933,35 85,617 ASELS 85.627.204,75 336,186 CCOLA 71.155.452,90 75,769

Alım tarafında ASTOR'un payı yüzde 16,32, TUPRS'nin payı ise yüzde 13,98 olarak kaydedildi.

AK YATIRIM'IN EN FAZLA SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında Türk Hava Yolları (THYAO) 120,49 milyon TL'lik net satışla ilk sırada yer aldı. THYAO'yu 96,93 milyon TL ile Akbank (AKBNK), 83,95 milyon TL ile İş Bankası (ISCTR) izledi.

En fazla net satış yapılan 5 hisse şöyle:

Hisse Net satış (TL) Maliyet (TL) THYAO 120.492.160,50 269,347 AKBNK 96.927.624,65 66,963 ISCTR 83.948.548,92 12,882 PGSUS 60.998.845,30 126,461 KCHOL 39.079.391,90 203,17

Satışların yüzde 16,46'sı THYAO'da, yüzde 13,24'ü AKBNK'de ve yüzde 11,47'si ISCTR'de gerçekleşti.

AK YATIRIM'DA 450 MİLYON TL'LİK NET ALIM

19 Ekim saat 13.09 itibarıyla Ak Yatırım'ın toplam net işlem hacmi 450.450.663 TL pozitif gerçekleşti.

Aracı kurumun alımlarında enerji ve sanayi şirketleri ağırlık kazanırken, satışlarda havacılık ve bankacılık hisseleri ilk sıralarda yer aldı.

Veriler gün içi işlemleri yansıtmakta olup seans sonuna kadar değişiklik gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.