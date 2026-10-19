Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen yaklaşık 4 saatlik toplantının ardından yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, sorunlu yatırım fonlarının tasfiyesine yönelik kanun teklifinin Meclis'teki son durumu ve ara ödemelere ilişkin yol haritası paylaşıldı. Kurul, teklifin yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılmasının öngörüldüğünü duyurdu.

SORUNLU FONLARDA ARA ÖDEMELER İÇİN YENİ AÇIKLAMA

EKK, sorunlu yatırım fonlarının tasfiyesine yönelik çalışmaların ilgili kurumlar tarafından eş güdüm içerisinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Kurul açıklamasında, tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini amaçlayan kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğu ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği belirtildi.

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlatılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Böylece henüz tamamlanmamış tasfiye süreçleri kapsamındaki yatırımcıların ara ödemelerinde yasama sürecinin tamamlanması belirleyici aşama olarak öne çıktı.

1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME DÜZENLEMESİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 14 Ekim'de kabul edilen kanun teklifi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 17 Eylül 2026 tarihinde tasfiyesine karar verilen ve tasfiyesi henüz tamamlanmayan fonları kapsıyor.

Düzenlemede yatırımcılara yapılacak ara ödemeler için 1 milyon TL üst sınır öngörülüyor.

Ödemelerin yatırımcıların net yatırım tutarını ve belirlenen hak ve alacaklarını aşmaması da düzenlemenin temel şartları arasında bulunuyor.

Kanun teklifi henüz yasalaşmadığı için bu kapsamdaki ara ödemeler açısından kesin bir başlangıç tarihi açıklanmadı.

40,8 MİLYAR TL'LİK TASFİYE İŞLEMİ TAMAMLANMIŞTI

Fon Koordinasyon Kurulu'nun 18 Ekim'de yaptığı açıklamaya göre, A1 Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy yönetimindeki 66 yatırım fonunda bulunan 45 binden fazla kişiye yönelik yaklaşık 40,8 milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri tamamlandı.

Böylece tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 65'e geriledi.

EKK'nın 19 Ekim açıklamasında işaret edilen yasalaşma süreci ise devam eden tasfiyeler kapsamında yapılması planlanan ara ödemeler açısından önem taşıyor.

SERMAYE PİYASALARININ GÜVENİLİRLİĞİ ARTIRILACAK

EKK açıklamasında küresel ekonominin belirsizlikler, savaş kaynaklı arz şokları ve tedarik zincirlerindeki aksamaların etkisinde olduğu belirtildi.

Ekonomik gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı kalmasının beklendiği ifade edilirken, sermaye piyasalarının güvenilirliğini ve etkinliğini artıracak tedbirlerin önemine dikkat çekildi.

ENFLASYON, BÜYÜME VE MALİ DİSİPLİN MESAJI

Kurul, uygulanan ekonomi programı sayesinde büyümenin daha dengeli bir yapıya kavuştuğunu, işsizlik ve enflasyonda gerileme sağlandığını, finansal istikrarın güçlendiğini ve mali disiplinin tesis edildiğini değerlendirdi.

Önümüzdeki dönemde bu kazanımların korunması, üretim kapasitesinin geliştirilmesi, verimliliğin yükseltilmesi ve rekabet gücünün artırılması hedefleri vurgulandı.

GENÇLER VE KADINLARIN İSTİHDAMI DESTEKLENECEK

Toplantıda beşeri sermayenin geliştirilmesi ve eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi de değerlendirildi.

Yeşil ve dijital dönüşümün iş gücü piyasasında yeni becerilere duyulan ihtiyacı artırdığı belirtilirken, teknolojik gelişmelere ve sektörlerin ihtiyaçlarına uygun nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinin önemi vurgulandı.

Başta gençler ve kadınlar olmak üzere iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdama erişimini destekleyici politikaların sürdürüleceği bildirildi.

ÖDEMELER DENGESİ VERİLERİNDEKİ REVİZYONLAR MASAYA YATIRILDI

Toplantıda Türkiye'nin ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan revizyonların, net hata ve noksan kalemi üzerindeki etkileri de ele alındı.

EKK, ekonomik kazanımların korunması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amacıyla yapısal politikaların devam edeceğini bildirdi.