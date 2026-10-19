Rekabet Kurumu tarafından 19 Ekim 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre toplu yemek hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen ön araştırma süreci sona erdi.

Elde edilen bulgu ve belgeleri ciddi ve yeterli bulan Rekabet Kurulu, ilgili şirketler hakkında soruşturma açılmasına oy birliğiyle karar verdi.

SORUŞTURMA AÇILAN 10 ŞİRKET

Kamu ihalelerinde teklif paylaşımı veya fiyat tespiti gibi usulsüzlüklerle rekabeti ihlal ettikleri iddiasıyla mercek altına alınan şirketler şunlar oldu:

• Akyol Kurumsal Yemek Hizmetleri Ltd. Şti.

• Aş Dünyası Yemek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

• Azık Yemek Sanayi ve Ticaret AŞ

• Bircan Temizlik ve Yemek Hizmetleri Turizm İnşaat Nakliyat Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

• Emiroğulları Yemek Fabrikaları Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.

• Gusto Toplu Yemek Üretim Hizmetleri ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

• Kaf Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.

• Kalfoğlu Yemek Ticaret Ltd. Şti.

• Paraf Yemek Temizlik ve Özel Eğitim Hizmetleri İnşaat Nakliyat Ticaret Ltd. Şti.

• Şimal Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

KAMU KAYNAKLARI VE İHALE SÜREÇLERİ MERCEK ALTINDA

Başlatılan soruşturma kapsamında uzmanlar, söz konusu şirketlerin kamu ihalelerinde kendi aralarında gizli anlaşmalar yaparak piyasa şartlarını manipüle edip etmediklerini ayrıntılı olarak inceleyecek.

Soruşturma sonucunda rekabet ihlali tespit edilen firmalara ağır idari para cezalarının uygulanması gündeme gelebilecek.