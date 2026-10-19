Google Haberler

Sermaye piyasalarında geniş yankı uyandıran Hedef Portföy krizinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kritik bir karara imza attı. Daha önce tasfiyesine karar verilen 31 fon için öngörülen ara ödeme mekanizması tamamen kaldırıldı.

SPK’nın 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla fonların, "olağan tasfiye esasları" çerçevesinde nakde dönüştürülerek yatırımcılara dağıtılması benimsendi.

SPK'nın 2026/70 sayılı bülteninde yayımlanan yeni düzenlemeye göre tasfiye sürecinin operasyonel yönetimi portföy saklayıcısı kurum olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından üstlenilecek.

Tasfiye sıralaması ve izlenecek yöntem ise şu şekilde belirlendi:

• Öncelik Para Piyasası Fonlarında: Tasfiye sürecinde öncelik likiditesi yüksek para piyasası fonlarına verilecek.

• Yatırımcı Sayısı Esası: İşlemler, yatırımcı sayısı en yüksek olan fondan başlanarak en düşük olana doğru sırayla yürütülecek.

Ortakları tutuklanan şirket borsada tavan serisi başlattı Ortakları tutuklanan şirket borsada tavan serisi başlattı

ÖDEME MİKTARI VE TAKVİMİ HENÜZ BELİRSİZ

Olağan tasfiye modeline geçilmesiyle birlikte ödeme tarihleri ve geri alınacak tutarlar varlıkların nakde çevrilme sürecine bağlandı.

Hedef Portföy'den yapılan açıklamada, yatırımcıların ne zaman ve ne kadar ödeme alacağına dair kesin bir takvim verilmedi.

• Varlık Satış Koşulları: Fon portföylerindeki varlıklar; piyasa derinliği, likidite ve yatırımcı menfaatleri gözetilerek kademeli olarak satılacak.

• Hesaplara Aktarım: Satışlar tamamlandıkça oluşan dağıtılabilir bakiye, katılma payı oranında hesaplanarak yatırımcıların bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.

• Anapara Garantisi Yok: Tasfiye süreci, yatırılan anaparanın yüzde 100 geri alınacağı anlamına gelmiyor; nihai tutar varlıkların satış performansına göre şekillenecek.

Hedef Portföy’den açıklama geldi: 31 fonda ödeme modeli değişti!, Görsel 1

TEFAS İLE DONDURULAN DİĞER FONLARIN DURUMU

Tasfiye kapsamı dışında kalan ancak TEFAS işlemleri durdurulan diğer Hedef Portföy fonları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Şirket, bu fonların işlem durumunun SPK’nın alacağı kararlara bağlı olduğunu, tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından söz konusu fonların yeniden işleme açılmasının beklendiğini kaydetti.

Hedef Portföy’den açıklama geldi: 31 fonda ödeme modeli değişti!, Görsel 2

OLAĞAN TASFİYEYE ALINAN 31 FONUN KODLARI

Nitelikli ve bireysel yatırımcıları doğrudan ilgilendiren ve yeni ödeme modeline tabi tutulan 31 fonun kodları şunlar:

DUH, FNT, HAT, HBV, HDA, HDH, HDK, HEH, HFI, HGH, HGJ, HIM, HIN, HKJ, HKM, HKP, HMK, HMV, HPH, HPI, HPL, HPP, HPF, HPZ, HVB, HVC, HVA, HYV, KSA, NFK, HLR

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brisa 2026 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu!Brisa 2026 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu!
EKK toplantısı sona erdi! Milyonlarca liralık fon tasfiyesine ilişkin mesajEKK toplantısı sona erdi! Milyonlarca liralık fon tasfiyesine ilişkin mesaj

Google Haberler