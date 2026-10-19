SPK’nın 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla fonların, "olağan tasfiye esasları" çerçevesinde nakde dönüştürülerek yatırımcılara dağıtılması benimsendi.

SPK'nın 2026/70 sayılı bülteninde yayımlanan yeni düzenlemeye göre tasfiye sürecinin operasyonel yönetimi portföy saklayıcısı kurum olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından üstlenilecek.

Tasfiye sıralaması ve izlenecek yöntem ise şu şekilde belirlendi:

• Öncelik Para Piyasası Fonlarında: Tasfiye sürecinde öncelik likiditesi yüksek para piyasası fonlarına verilecek.

• Yatırımcı Sayısı Esası: İşlemler, yatırımcı sayısı en yüksek olan fondan başlanarak en düşük olana doğru sırayla yürütülecek.

ÖDEME MİKTARI VE TAKVİMİ HENÜZ BELİRSİZ

Olağan tasfiye modeline geçilmesiyle birlikte ödeme tarihleri ve geri alınacak tutarlar varlıkların nakde çevrilme sürecine bağlandı.

Hedef Portföy'den yapılan açıklamada, yatırımcıların ne zaman ve ne kadar ödeme alacağına dair kesin bir takvim verilmedi.

• Varlık Satış Koşulları: Fon portföylerindeki varlıklar; piyasa derinliği, likidite ve yatırımcı menfaatleri gözetilerek kademeli olarak satılacak.

• Hesaplara Aktarım: Satışlar tamamlandıkça oluşan dağıtılabilir bakiye, katılma payı oranında hesaplanarak yatırımcıların bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.

• Anapara Garantisi Yok: Tasfiye süreci, yatırılan anaparanın yüzde 100 geri alınacağı anlamına gelmiyor; nihai tutar varlıkların satış performansına göre şekillenecek.

TEFAS İLE DONDURULAN DİĞER FONLARIN DURUMU

Tasfiye kapsamı dışında kalan ancak TEFAS işlemleri durdurulan diğer Hedef Portföy fonları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Şirket, bu fonların işlem durumunun SPK’nın alacağı kararlara bağlı olduğunu, tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından söz konusu fonların yeniden işleme açılmasının beklendiğini kaydetti.

OLAĞAN TASFİYEYE ALINAN 31 FONUN KODLARI

Nitelikli ve bireysel yatırımcıları doğrudan ilgilendiren ve yeni ödeme modeline tabi tutulan 31 fonun kodları şunlar:

DUH, FNT, HAT, HBV, HDA, HDH, HDK, HEH, HFI, HGH, HGJ, HIM, HIN, HKJ, HKM, HKP, HMK, HMV, HPH, HPI, HPL, HPP, HPF, HPZ, HVB, HVC, HVA, HYV, KSA, NFK, HLR