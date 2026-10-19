Borsa İstanbul'da işlem gören Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. (ARMGD), katma değerli gıda üretimine yönelik yatırımları kapsamında yeni bir sözleşmeye imza attı. Şirketin 44 milyon dolarlık Armada-3 yatırım projesinde tamamlanma oranı yüzde 85'e yükseldi.

ARMADA GIDA'DAN 1 MİLYON 15 BİN EUROLUK SÖZLEŞME

Armada Gıda tarafından 19 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, tahıl bazlı gıda ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar kapsamında yeni bir anlaşma gerçekleştirildiği bildirildi.

Şirket, buğday irmiği üretim hattının temini için Alapros Makina Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile KDV hariç 1.015.000 euro tutarında sözleşme imzaladı.

44 MİLYON DOLARLIK YATIRIMDA YÜZDE 85 TAMAMLANDI

Armada Gıda'nın açıklamasına göre, toplam yatırım tutarının 44 milyon dolar olması öngörülen Armada-3 projesinde tamamlanma oranı yüzde 85 seviyesine ulaştı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte şirketin katma değerli ürün portföyünü genişletmesi ve üretim çeşitliliğini artırması hedefleniyor.

Armada Gıda ayrıca nihai tüketiciye yönelik katma değerli gıda ürünlerindeki faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Şirket, yatırımın tamamlanmasına ilişkin kesin bir tarih paylaşmadı.