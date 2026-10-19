Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının yayımlanacağı tarihi bildirdi.

Şirketin açıklamasına göre, 1 Ocak 2026 - 30 Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçların 3 Kasım 2026 Salı günü Borsa İstanbul'da seans kapanışının ardından kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

COCA-COLA İÇECEK 2026 2. ÇEYREK BİLANÇOSUNDA NE KADAR KÂR AÇIKLADI?

Coca-Cola İçecek, 10 Ağustos 2026 tarihinde açıkladığı ikinci çeyrek finansal sonuçlarında 8,29 milyar TL ana ortaklık net kârı elde etti. Şirket, 2025 yılının aynı çeyreğinde 6,67 milyar TL net kâr açıklamıştı.

İkinci çeyrekte net satış gelirleri yıllık bazda yüzde 5,7 artarak 67,22 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin 2026 yılının ilk altı ayını kapsayan bilançosunda ise şu sonuçlar kaydedildi;

Finansal gösterge 2026 ilk 6 ay 2025 ilk 6 ay Satış gelirleri 123,26 milyar TL 114,24 milyar TL Ana ortaklık net kârı 13,90 milyar TL 8,46 milyar TL Brüt kâr 46,07 milyar TL 37,92 milyar TL Esas faaliyet kârı 19,47 milyar TL 13,60 milyar TL

Şirketin altı aylık net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 64 artarken, satış gelirlerinde yüzde 7,9 büyüme gerçekleşti.

COCA-COLA İÇECEK'İN SATIŞ HACMİ ARTTI

Şirketin ikinci çeyrekteki konsolide satış hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artarak 519 milyon ünite kasaya yükseldi.

Uluslararası operasyonların satış hacmi aynı dönemde yüzde 15,4 büyüme kaydetti. Özellikle Pakistan ve Orta Asya operasyonları, şirketin büyümesine katkı sağladı.

Coca-Cola İçecek'in 3 Kasım'da açıklamayı planladığı yeni bilançosu, üçüncü çeyrekte söz konusu büyümenin ve kârlılık performansının nasıl devam ettiğini ortaya

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.