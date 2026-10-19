Brisa (BRISA), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 30 Eylül 2026 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarının yayımlanacağı tarihi bildirdi.

Şirketin açıklamasına göre, bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporların 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Borsa İstanbul'da seans kapanışının ardından kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

BRİSA ALTI AYLIK BİLANÇOSUNDA 260 MİLYON TL KÂR AÇIKLADI

Brisa'nın 2026 yılının ilk yarısına ilişkin açıkladığı son finansal sonuçlarda da kârlılıktaki toparlanma devam etti.

Şirketin altı aylık net kârı 260,07 milyon TL olurken, satış gelirleri 23,94 milyar TL olarak gerçekleşti.

2025 yılının aynı döneminde yaklaşık 1,49 milyar TL net zarar açıklayan Brisa, 2026'nın ilk yarısında pozitife dönmeyi başardı. Altı aylık esas faaliyet kârı ise 2,04 milyar TL seviyesine ulaştı.

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