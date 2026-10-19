Fonet Bilgi Teknolojileri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen sağlık bilişim hizmetleri ihalesinin sonuçlandığı bildirildi.
Şirket, 29 Eylül 2026 tarihinde duyurduğu, 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) ve Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS) Hizmet Alımı" ihalesini kazandığını açıkladı.
İhalenin toplam bedeli 99.660.056 TL olarak kaydedildi.
SÖZLEŞME İÇİN YASAL SÜREÇ BEKLENİYOR
FONET'in açıklamasına göre, ihale sonucunun ardından yasal itiraz süreci beklenecek. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte sözleşme imzalama aşamasına geçilecek.
İhale kapsamında sağlık kuruluşlarının bilgi yönetim sistemlerine yönelik 36 ay süreyle hizmet verilmesi öngörülüyor.
Şirket henüz sözleşmenin imzalandığına ilişkin bir açıklama yapmadı.
FONET HİSSELERİNDE SON DURUM
Borsa İstanbul'da işlem gören FONET hisseleri, ekim ayında dalgalı bir seyir izledi. 1 Ekim'de 4,47 TL seviyesinden kapanış yapan hisse, 16 Ekim'de 3,92 TL'ye gerileyerek bu dönemde yaklaşık yüzde 12,3 değer kaybetti.
FONET 19 Ekim 2026 bugün TSİ 13.05 itibarıyla yüzde 1,79 düşüşle 3,85 TL bandında seyrediyor.