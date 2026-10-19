Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG), 19 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, finansal sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasının ertelendiğini duyurdu.

Şirket, 15 Ekim 2026 tarihinde KAP üzerinden yapılan önceki açıklamaya atıfta bulunarak genel müdürün istifasının ardından ilgili dönemin finansal sonuçlarına yönelik hazırlıkların tamamlanamadığını bildirdi.

Böylece yatırımcıların 19 Ekim akşamı beklediği finansal sonuçların açıklanması ileri bir tarihe bırakıldı.

Genel müdürün istifası gerekçe gösterildi

Türkiye Sigorta, erteleme kararının gerekçesi olarak genel müdürün istifası nedeniyle finansal raporlama hazırlıklarının tamamlanamamasını gösterdi.

Şirketin KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede finansal sonuçlarımızın açıklanması ertelenmiştir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

TURSG BİLANÇOSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Sigorta'nın finansal sonuçlarını hangi tarihte yayımlayacağı henüz belli olmadı.

Şirket, konuya ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Yatırımcılar açısından bir sonraki önemli gelişme, finansal sonuçların açıklanmasına ilişkin yeni takvimin duyurulması olacak.

Erteleme açıklamasında şirketin finansal performansına ilişkin herhangi bir rakam veya değerlendirme paylaşılmadı.

TURSG HİSSESİNDE SON DURUM

Borsa İstanbul'da TURSG koduyla işlem gören Türkiye Sigorta, hayat dışı sigortacılık sektöründe faaliyet gösteriyor. Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki TVF Finansal Yatırımlar'ın yüzde 76,1 payla ana ortak olduğu şirketin ödenmiş sermayesi 20 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

TURSG hisseleri, 16 Ekim 2026 tarihli son işlem gününü yüzde 3,15 düşüşle 5,22 TL'den tamamlamışken hisse 19 Ekim TSİ 10.41 itibarıyla yüzde 3,24 düşüşle 5,17 TL bandında seyrediyor.