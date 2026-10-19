Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS), 19 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, yönetim kurulunun pay geri alım programı başlatma kararı aldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kararın yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve şirket pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması amacıyla alındığı belirtildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ilgili düzenlemeleri kapsamında uygulanacak program için azami 250 milyon TL fon ayrıldı.

20 MİLYON LOTA KADAR HİSSE GERİ ALINABİLECEK

Şirketin açıkladığı geri alım programının ayrıntıları şöyle;

Geri alım programı Ayrıntılar Hisse kodu AKFIS Azami pay sayısı 20.000.000 lot Azami fon tutarı 250.000.000 TL Başlangıç tarihi 19 Ekim 2026 Bitiş tarihi 31 Aralık 2026 Satış kısıtı Geri alım tarihinden itibaren 3 ay

GERİ ALINAN PAYLAR 3 AY BOYUNCA SATILMAYACAK

Yönetim kurulu kararına göre geri alım programı kapsamında satın alınan hisseler, alındıkları tarihten itibaren üç ay boyunca satışa konu edilmeyecek.

Şirket ayrıca pay geri alımına ilişkin kararın yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulacağını açıkladı.

Programda belirtilen 250 milyon TL ve 20 milyon lot, geri alım işlemlerinin üst sınırını oluşturuyor. Bu nedenle söz konusu tutarların tamamının kullanılacağı kesinlik taşımıyor.

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