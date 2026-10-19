Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın oğlu Selim Akın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 15 Ekim'de gözaltına alınmış, 17 Ekim'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Akın'a yöneltilen somut suçlamaların ayrıntıları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Akfen İnşaat ise 19 Ekim'de yaptığı açıklamada Akın'ın yönetim kurulu başkanlığı görevinde değişiklik bulunmadığını bildirdi.

Akfen İnşaat'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Sayın Selim AKIN'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı sıfatında ve Şirketimiz nezdindeki hukuki statüsünde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

SELİM AKIN KİMDİR?

İş dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer alan Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın, 2006 yılında İngiltere’deki Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Akfen Holding’in muhasebe departmanında çalışmaya başlayan Akın, daha sonra proje geliştirme ve finansman birimlerinde görev aldı.

Araç muayene istasyonlarının ve Mersin Limanı’nın özelleştirilmesi ile holdingin halka arz süreçlerinde çalışan Selim Akın, 2020 yılından itibaren Akfen Holding’de üst düzey yöneticilik görevini yürüttü. Akın’ın holdingin yönetim kurulu başkan vekilliğinin yanı sıra farklı şirketlerde de yönetim kurulu görevleri bulunuyor.