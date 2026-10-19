Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde aracı kurumların alım ve satım dağılımları şekillenmeye devam ediyor. Yapı Kredi'nin 19 Ekim tarihli işlem verilerinde, özellikle savunma sanayi ve perakende hisselerinde yüksek tutarlı net alımlar gerçekleşti.

Saat 13.26 itibarıyla Yapı Kredi'nin net alım hacmi 880.881.118 TL olarak kaydedildi. Kurum üzerinden en fazla net alım yapılan hisse Aselsan (ASELS) olurken, satış tarafında Ford Otosan (FROTO) ilk sıraya yükseldi.

YAPI KREDİ'NİN EN FAZLA ALDIĞI HİSSELER

Yapı Kredi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde Aselsan (ASELS) 346,08 milyon TL'lik net alımla ilk sırada yer aldı. ASELS'in toplam alış hacmindeki payı yüzde 21,99 olarak gerçekleşti.

İkinci sırada 205,26 milyon TL ile BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) bulunurken, Tüpraş (TUPRS), Koç Holding (KCHOL) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) da en fazla net alım yapılan hisseler arasına girdi.

19 Ekim 2026 Yapı Kredi net alım listesi

Hisse Net alım (TL) Maliyet (TL) ASELS 346.081.708,25 335,569 BIMAS 205.257.729,75 378,191 TUPRS 114.166.827,25 374,520 KCHOL 105.099.474,10 202,554 YKBNK 70.332.698,14 35,958

Yapı Kredi üzerinden ilk beş hissede gerçekleştirilen toplam net alım tutarı yaklaşık 840,94 milyon TL oldu.

Kurumun alış hacminde ASELS yüzde 21,99, BIMAS yüzde 13,04, TUPRS yüzde 7,25, KCHOL yüzde 6,68 ve YKBNK yüzde 4,47 pay aldı.

YAPI KREDİ'NİN EN FAZLA SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise Ford Otosan (FROTO) ilk sırada yer aldı. FROTO hisselerinde 48,84 milyon TL'lik net satış gerçekleşirken, Türk Hava Yolları (THYAO) 44,09 milyon TL ile ikinci sıraya yerleşti.

Türkiye İş Bankası (ISCTR), SASA Polyester (SASA) ve Borusan Boru (BRSAN) da en fazla net satış gerçekleştirilen hisseler arasında bulundu.

19 Ekim 2026 Yapı Kredi net satış listesi

Hisse Net satış (TL) Maliyet (TL) FROTO 48.838.382,25 67,332 THYAO 44.093.166,75 274,674 ISCTR 26.690.481,61 13,009 SASA 20.613.884,76 1,704 BRSAN 14.568.627,00 663,689

FROTO'nun toplam satış hacmindeki payı yüzde 7,04 olurken, THYAO yüzde 6,36 ve ISCTR yüzde 3,85 pay aldı.

YAPI KREDİ'DE 880 MİLYON TL'Yİ AŞAN NET ALIM

Saat 13.26 itibarıyla Yapı Kredi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde toplam alış hacmi yaklaşık 1,57 milyar TL, toplam satış hacmi ise 693,25 milyon TL olarak hesaplandı.

Böylece kurumun net alım hacmi 880,88 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Saat 13.09 verileriyle karşılaştırıldığında, ASELS'teki net alım tutarı 338,89 milyon TL'den 346,08 milyon TL'ye yükseldi. Buna karşılık kurumun toplam net alım hacmi 887,23 milyon TL'den 880,88 milyon TL'ye geriledi.

Ayrıca önceki verilerde satış tarafında ilk sırada bulunan THYAO'nun yerini FROTO alırken, alış listesinin ilk beşine YKBNK girdi.

Aracı kurum dağılımı verileri, ilgili kurum üzerinden gerçekleştirilen işlemleri göstermekte olup işlemlerin tamamının kurumun kendi portföyüne ait olduğu anlamına gelmiyor.

Veriler 19 Ekim 2026 saat 13.26 itibarıyladır. Seans boyunca değişiklik gösterebilir. Yatırım tavsiyesi değildir.