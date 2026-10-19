İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışların ardından başlatılan afet sonrası iyileştirme ve zarar tespit çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Sel felaketinin ardından AFAD ve ilgili birimlere toplam 19 bin 300 ihbar ulaştığını aktaran Vali Gül, tüm ihbarların yerinde incelendiğini belirtti. Zarar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını söyleyen Gül, ödemelere ilişkin şu detayları paylaştı:

• Tarımsal Hasar: Tarım alanlarında tespit edilen toplam zarar 60 milyon lira seviyesine ulaştı.

• Ağır Hasarlı Evler: Ciddi anlamda eşya ve konut zararı yaşayan yaklaşık 2 bin vatandaşa yönelik tazmin süreçleri başlatıldı.

• 10 Bin TL’lik Destek Ödemeleri: Cuma günü 5 bin 200 kişiye aktarılan 10’ar bin liralık yardıma ek olarak, bugün 2 bin 500 kişiye daha 10’ar bin lira destek ödemesi yatırılıyor.

CAN KAYBI 8’E YÜKSELDİ, 1 KİŞİ ARANIYOR

Sel felaketinin acı bilançosu hakkında da bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, Kocaeli Gebze'de sürüklenerek Pendik sınırlarına kadar gelen vatandaşlar dâhil olmak üzere:

• İstanbul ve Kocaeli genelinde cansız bedenine ulaşılan kişi sayısının 8’e yükseldiğini (İstanbul'da 6, Kocaeli'den sürüklenen 2 kişi),

• Kayıp olan 1 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının ise titizlikle devam ettiğini açıkladı.

Anadolu Yakası'nda özellikle Şile'de aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandığını belirten Gül, bölgede can kaybı ve mahsur kalan kimsenin bulunmadığını, suların çekilmesiyle birlikte hasar tespit ekiplerinin sahada aktif çalıştığını ekledi.

DERE ISLAHI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ADIMLARI

Ayazağa'da yürütülen bina yıkımlarına ilişkin kamuoyunda oluşan soru işaretlerini yanıtlayan Vali Gül, rastgele bir yıkım yapılmadığının altını çizdi.

Yıkımların teknik olarak belirlenen dere yataklarının ıslahı ve işgal edilen alanların temizlenmesi amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Öte yandan bölgedeki çarpık yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde kurulan Kentsel Dönüşüm Ofisi faaliyete geçti.

Ofis, binalarını dönüştürmek isteyen vatandaşlara imar, arsa ve ada bazlı dönüşüm süreçlerinde teknik danışmanlık hizmeti sunmaya başladı.