Günün ilk yarısını gerilemeyle kapatan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 114,78 puan (yüzde 0,98) azalarak 11.606,94 puana çekildi. Piyasadaki toplam işlem hacmi ise 45,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

SEKTÖRLERDE AYRIŞMA: BANKALAR ARTIDA, FAKTORİNG EKSİDE

İlk yarıda sektör endeksleri arasında belirgin bir ayrışma yaşandı:

• Finansal Kiralama Faktoring: Yüzde 6,22 değer kaybıyla günün en çok kaybettiren sektörü oldu.

• Holding Endeksi: Yüzde 1,14 düşüş kaydederek endeksteki gerilemeyi tetikledi.

• İnşaat Endeksi: Yüzde 0,64 primle günün en çok kazandıranı konumuna yerleşti.

• Bankacılık Endeksi: Yüzde 0,22 oranında hafif bir yükseliş gösterdi.

BOFA’DAN 1,46 MİLYAR TL’LİK NET SATIŞ

Piyasanın en çok takip edilen kurumsal aktörlerinden Bank of America (BofA), 19 Ekim 2026 işlem gününde saat 13.23 itibarıyla 1 milyar 467 milyon TL tutarında net satış pozisyonu kaydetti.

BofA’nın En Çok Aldığı Hisseler:



• ASTOR: 113,66 milyon TL (yüzde 11,91 pay - maliyet: 160,09 TL)

• AKBNK: 87,52 milyon TL (yüzde 9,17 pay - maliyet: 67,41 TL)

• YKBNK: 77,29 milyon TL (yüzde 8,10 pay - maliyet: 36,21 TL)

• GARAN: 43,99 milyon TL (yüzde 4,61 pay - maliyet: 132,93 TL)

• CCOLA: 31,48 milyon TL (yüzde 3,30 pay - maliyet: 76,06 TL)

BofA’nın En Çok Sattığı Hisseler:



• ASELS: -863,46 milyon TL (yüzde 35,65 pay - maliyet: 335,96 TL)

• TUPRS: -311,23 milyon TL (yüzde 12,85 pay - maliyet: 375,20 TL)

• THYAO: -240,15 milyon TL (yüzde 9,92 pay - maliyet: 268,76 TL)

• FROTO: -60,98 milyon TL (yüzde 2,52 pay - maliyet: 67,45 TL)

• KCHOL: -59,65 milyon TL (yüzde 2,46 pay - maliyet: 201,05 TL)

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