Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) hisselerinde yapılan fiyat düzeltmesini duyurdu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre kâr payı dağıtım süreciyle birlikte hisse senedinin teorik açılış fiyatı güncellendi.
Borsa İstanbul tarafından açıklanan veriler doğrultusunda, hak kullanımı nedeniyle gerçekleşen düzeltmeye ilişkin detaylar şöyle:
• Hisse Kodu: BASCM (Baştaş Başkent Çimento)
• Pay Başına Brüt Temettü: 1,0606060 TL
• Pay Başına Net Temettü: 0,9015151 TL
• Düzeltme Sonrası Teorik Fiyat: 10,389 TL (Fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
TEMETTÜ DÜZELTMESİ NEDİR?
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler temettü (kâr payı) dağıttığında, şirketin özsermayesinden nakit çıkışı yaşandığı için hisse fiyatı brüt temettü miktarı kadar düşürülür.
Yatırımcıların işlem yaptığı platformlarda gün başı açılış fiyatları, hesaplanan bu teorik fiyat baz alınarak güncellenir.