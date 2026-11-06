Rekabet Kurulu, fındık alım ve satım piyasasına yönelik yürüttüğü soruşturmayı genişletti. Aralarında Nutella'nın üreticisi Ferrero'nun da bulunduğu 7 şirketin, fındık alım fiyatlarını ve politikalarını koordineli şekilde belirleyerek rekabet kurallarını ihlal edip etmediği araştırılacak. Soruşturma kapsamında Ferrero'nun 2024 yılında verdiği taahhütlere uyup uymadığı da incelenecek.

FINDIK PİYASASINDA 7 ŞİRKETE SORUŞTURMA

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, fındık alımı ve satımı alanında faaliyet gösteren şirketler hakkında yürütülen ön araştırma tamamlandı. Ön araştırmanın ardından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şirketlerin fındık alım fiyatlarını ve alım politikalarını koordineli biçimde belirleyip belirlemediği, bu yolla piyasadaki fiyat oluşumunu etkileyip etkilemediği araştırılacak.

İncelenen şirketler arasında Atalay, Balsu, Ferrero, Karaçuha, Ofi, Özyılmaz ve Şenocak bulunuyor.

FERRERO'NUN 2024 TAAHHÜTLERİ DE İNCELENECEK

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Nutella'nın üreticisi Ferrero'nun daha önce verdiği taahhütler oldu.

Rekabet Kurulu, Ferrero hakkında 7 Mart 2024 tarihli ve 24-12/213/87 sayılı kararla bağlayıcı hale getirilen taahhütlere uyulup uyulmadığını da inceleyecek.

Şirketin söz konusu taahhütleri arasında, üreticiyi fiyat düşüşlerine karşı korumak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) referans fiyatının altında alım yapmamak ve üreticinin nakit ihtiyacının arttığı eylül-aralık döneminde en az 45 bin ton fındık almak yer alıyordu.

FINDIK ÜRETİCİSİNİN FİYAT KAYBI YAŞAYIP YAŞAMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Yaklaşık 400 bin ailenin geçim kaynağı olan fındıkta soruşturmanın odağında, alım fiyatlarının serbest piyasa koşullarında oluşup oluşmadığı bulunuyor.

Rekabet Kurumu, pazarın önde gelen alıcılarının fiyatları birlikte belirleyip belirlemediğini ve rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar yoluyla üreticilerin ürünlerini daha düşük fiyatlardan satmak zorunda bırakılıp bırakılmadığını araştıracak.

Kurum açıklamasında, fındık üreticisinin emeğinin ve ürününün gerçek değerinin korunması konusunda kararlı olunduğu vurgulandı. Açıklamada, ihlal tespit edilmesi halinde ilgili şirketlere ağır idari para cezaları uygulanabileceği belirtildi.

Soruşturma henüz sonuçlanmadı. Şirketlerin rekabet kurallarını ihlal edip etmediğine ilişkin nihai değerlendirme, incelemenin tamamlanmasının ardından yapılacak.