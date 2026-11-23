Metropal Kurumsal Hizmetler (MCARD), olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının portföylerinde bulunan şirket paylarını geri aldı. Borsa dışında gerçekleştirilen 201,6 milyon TL'lik işlemin ardından şirketin elindeki geri alınmış payların sermayeye oranı yüzde 3,977'ye yükseldi.

MCARD TASFİYE KAPSAMINDAKİ FONLARDAN 201,6 MİLYON TL'LİK HİSSE ALDI

KAP'ta yayımlanan açıklamaya göre Metropal Kurumsal Hizmetler, 17 Eylül 2026 tarihinde başlatılan ve 20 Ekim 2026 tarihli olağanüstü genel kurulda onaylanan pay geri alım programı kapsamında yeni işlem gerçekleştirdi.

Şirketin 20 Kasım 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, tasfiye işlemleri Türkiye İş Bankası tarafından yürütülen olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının portföylerinde bulunan 1.880.865 adet MCARD payı geri alındı.

Pay başına 107,20 TL fiyat üzerinden gerçekleştirilen işlemin toplam bedeli 201.628.728 TL oldu.

Şirket, geri alım bedelinin tamamının kendi kaynaklarından karşılandığını bildirdi.

HİSSELER BORSA İSTANBUL DIŞINDA DEVRALINDI

KAP açıklamasında, söz konusu payların Borsa İstanbul'da oluşan son işlem günü kapanış fiyatı esas alınarak satın alındığı belirtildi.

Geri alım işlemi, borsada normal alım emri verilerek değil, Borsa İstanbul dışında virman yoluyla gerçekleştirildi.

Bu nedenle işlem, piyasadaki olağan hisse alım satımlarından farklı olarak tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan payların doğrudan şirkete devredilmesini kapsıyor.

MCARD'IN GERİ ALDIĞI HİSSELERİN ORANI YÜZDE 3,977'YE YÜKSELDİ

Son işlemin ardından Metropal Kurumsal Hizmetler'in geri alım programı kapsamında elinde tuttuğu toplam pay miktarı 3.682.781 adede ulaştı.

Söz konusu payların şirket sermayesine oranı ise yüzde 3,977 olarak gerçekleşti.

Geri alım işlemine ilişkin detaylar şöyle:

Açıklama Tutar Hisse kodu MCARD İşlem tarihi 20 Kasım 2026 Geri alınan hisse 1.880.865 lot Pay başına fiyat 107,20 TL Geri alım bedeli 201.628.728 TL Toplam geri alınmış pay 3.682.781 lot Sermayeye oranı %3,977

ŞİRKETİN GERİ ALIM PROGRAMI 1,2 MİLYAR TL BÜYÜKLÜĞÜNDE

Metropal Kurumsal Hizmetler'in 17 Eylül 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında azami 9.260.000 TL nominal değerli payın geri alınması öngörülüyor.

Şirket sermayesinin yüzde 10'una karşılık gelen program için 1.200.000.000 TL kaynak ayrıldı.

Azami üç yıl süreyle uygulanabilecek programın bitiş tarihi 17 Eylül 2029 olarak belirlendi.

Şirketin geri alım programı kapsamında sonraki işlemlerine ilişkin gelişmeler KAP üzerinden yatırımcılarla paylaşılacak.

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