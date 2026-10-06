Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir devam ediyor.

Bir önceki işlem gününü 6 milyon 570 bin 1 liradan kapatan standart altın, gün içinde en düşük 6 milyon 535 bin lirayı, en yüksek ise 6 milyon 612 bin lirayı test etti.

Piyasadaki ortalama işlem fiyatı (ağırlıklı ortalama) ise kilogram başına 6 milyon 563 bin 656 lira 74 kuruş olarak kaydedildi.

Ons bazındaki işlemlerde ise en yüksek seviye 4.182,50 dolar olurken kapanış da bu seviyeden gerçekleşti.

İŞLEM HACMİ 3 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP verilerine göre piyasada toplam 463,80 kilogram altın el değiştirdi. Bu işlemler neticesinde altında günün toplam hacmi 3 milyar 42 milyon 439 bin 521 lira olarak gerçekleşti.

Diğer kıymetli madenlerin de dahil olduğu tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 99 milyon 911 bin 793 liraya ulaştı. Gün boyunca piyasada toplam 52 işlem kaydedildi.

GÜNÜN EN HAREKETLİ KURUMLARI

Altın piyasasında günün en yüksek işlem hacmine ulaşarak öne çıkan kurumlar şunlar oldu:

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Çakmakçı Kıymetli Madenler

• Türkiye Emlak Katılım Bankası

• Vakıf Katılım Bankası

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