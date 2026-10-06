Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2026 dönemine ilişkin Reel Efektif Döviz Kuru (REK) verilerini açıkladı. TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi aylık bazda 0,45 puan artarak 105,45 seviyesine yükseldi.

TÜFE BAZLI ENDEKS 105,45'E ÇIKTI

TCMB verilerine göre TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla 0,45 puan artış göstererek 105,45 oldu.

Yi-ÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi ise aynı dönemde 0,51 puan yükseldi ve 101,62 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece eylül ayında hem tüketici hem de üretici fiyatları bazında hesaplanan reel efektif döviz kuru endekslerinde aylık yükseliş kaydedildi.

DOLAR VE EURO TL KARŞISINDA DEĞER KAZANDI

Eylül ayında Türk lirası karşısında ABD doları ortalama yüzde 1,63, Euro ise ortalama yüzde 1,08 değer kazandı.

Aynı dönemde TÜFE aylık yüzde 1,84, Yi-ÜFE ise yüzde 2,07 yükseldi.TCMB'nin değerlendirmesine göre Türkiye'deki TÜFE değişimi, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksini artırıcı yönde etkiledi. Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişimler ise endeksi aşağı yönlü etkileyen unsurlar oldu.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?

Reel Efektif Döviz Kuru, Türk lirasının Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini, ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını da dikkate alarak ölçen bir gösterge.

Endeksteki yükseliş, genel olarak Türk lirasının reel olarak değer kazandığına; düşüş ise reel olarak değer kaybettiğine işaret ediyor.