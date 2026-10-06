Öğle seansında 12.362,20 puana çekilen BIST 100 endeksi, günün ilerleyen saatlerinde de kayıplarını koruyarak 16:50 sıralarında 12.350 puan seviyelerinde dengelendi. Piyasada toplam işlem hacmi ise 47,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Sektör Bazlı Hareketler



• En Çok Kazandıran: Orman, kâğıt ve basım sektörü yüzde 2,51 yükselişle günün en çok değer kazanan endeksi oldu.

• En Çok Kaybettiren: Finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 6,51 düşüşle en fazla değer kaybeden alan olarak öne çıktı.

• Ana Sektörler: Bankacılık endeksi yüzde 0,04 gibi sınırlı bir kayıp yaşarken, holding endeksi yüzde 0,48 gerileme kaydetti.

KURUM BAZLI ARACI KURUM DAĞILIMI VERİLERİ

Günün öne çıkan alıcı ve satıcı kurumları ile net işlem hacimleri şu şekilde gerçekleşti:

En Çok Alım Yapan Kurumlar:



• Yapı Kredi Yatırım: +2,33 milyar TL

• Garanti BBVA Yatırım: +692,9 milyon TL

• Halk Yatırım: +507,2 milyon TL

• TEB Yatırım: +451,6 milyon TL

• Midas: +386,8 milyon TL

En Çok Satım Yapan Kurumlar:



• Bank of America YB: -2,61 milyar TL

• Ziraat Yatırım: -1,03 milyar TL

• Ak Yatırım: -832,2 milyon TL

• Yatırım Finansman: -252,1 milyon TL

• İş Yatırım: -194,3 milyon TL

PİYASA BEKLENTİLERİ VE TEKNİK SEVİYELER

Küresel piyasalarda, 3. çeyrek bilançolarına dair olumlu beklentiler, petrol fiyatlarındaki gerileme ve tahvil piyasasındaki rahatlama ile pozitif bir hava hâkim.

Borsa İstanbul’un iç dinamiklerindeki ayrışmaya dikkat çeken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puan seviyelerini önemli destek, 12.500 ve 12.600 puan seviyelerini ise direnç konumunda takip ediyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASELS 376 13.239.396.512,00 % 1.21 18:10 ASTOR 194.6 11.905.228.877,20 % -1.72 18:10 AKBNK 69.5 8.686.119.863,10 % 0.8 18:10 THYAO 290.5 7.982.835.727,50 % -0.6 18:10 TUPRS 379.25 5.032.163.256,50 % -3.07 18:10 Tüm Hisseler

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