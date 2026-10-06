Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 47,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Sektör bazında incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi ise yüzde 0,48 değer kaybetti.

Günün ilk yarısında en çok kazandıran sektör yüzde 2,51 primle orman, kağıt ve basım olurken, en belirgin geri çekilme yüzde 6,51 kayıpla finansal kiralama ve faktoring sektöründe yaşandı.

PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER

6 Ekim gün ortası para akışı verilerine göre BIST 100 endeksinde hisse bazlı hareketlerde şu tablolar öne çıktı:

En Çok Para Girişi Olan Hisseler:



• YKBNK (Yapı Kredi): +58,34 Milyon TL (Son Fiyat: 36,24 TL / Yüzde 0,95)

• THYAO (Türk Hava Yolları): +46,12 Milyon TL (Son Fiyat: 292,75 TL / Yüzde 0,17)

• AEFES (Anadolu Efes): +38,87 Milyon TL (Son Fiyat: 18,63 TL / Yüzde 3,04)

• TOASO (Tofaş): +31,53 Milyon TL (Son Fiyat: 268,50 TL / Yüzde 1,42)

• CCOLA (Coca-Cola İçecek): +13,59 Milyon TL (Son Fiyat: 81,55 TL / Yüzde 1,75)

En Çok Para Çıkışı Yaşanan Hisseler:



• TUPRS (Tüpraş): -189,24 Milyon TL (Son Fiyat: 380,50 TL / Yüzde -2,75)

• EREGL (Ereğli Demir Çelik): -165,36 Milyon TL (Son Fiyat: 36,96 TL / Yüzde -1,81)

• BIMAS (BİM Mağazalar): -114,52 Milyon TL (Son Fiyat: 409,75 TL / Yüzde -0,91)

• ASTOR (Astor Enerji): -78,95 Milyon TL (Son Fiyat: 190,50 TL / Yüzde -3,79)

• ISCTR (İş Bankası C): -43,16 Milyon TL (Son Fiyat: 12,84 TL / Yüzde -0,23)

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