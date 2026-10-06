Sektör endeksleri incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 0,10, holding endeksi ise yüzde 0,73 değer kaybetti.

Günün ilk yarısında en çok değer kazandıran sektör yüzde 0,44 ile turizm olurken, en belirgin kayıp yüzde 6,54 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe görüldü.

BIST 100 Teknik Seviyeleri



• Destek Seviyeleri: 12.300 ve 12.200 puan

• Direnç Seviyeleri: 12.600 ve 12.700 puan

BOFA YÖN DEĞİŞTİRDİ: 1,4 MİLYAR TL’LİK ÇIKIŞ

Dün alım tarafında başı çeken Bank of America (BofA), 6 Ekim işlem gününün ilk yarısında -1,409 milyar TL net hacim ile belirgin bir satış baskısı oluşturdu. Kurumun saat 12:20 itibarıyla Borsa İstanbul'da en çok alım ve satım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:

BofA’nın En Çok Aldığı Hisseler:



• KCHOL (Koç Holding): 122,77 Milyon TL (%12,43) – Maliyet: 215,6 TL

• AEFES (Anadolu Efes): 94,95 Milyon TL (%9,62) – Maliyet: 18,542 TL

• HALKB (Halkbank): 48,74 Milyon TL (%4,94) – Maliyet: 45,392 TL

• ARMGD (Armada Gıda): 47,71 Milyon TL (%4,83) – Maliyet: 126,551 TL

• KPEKS (Kapeks Kimya): 44,08 Milyon TL (%4,46) – Maliyet: 52,795 TL

BofA’nın En Çok Sattığı Hisseler:



• ASELS (Aselsan): -543,64 Milyon TL (%22,68) – Maliyet: 365,162 TL

• TUPRS (Tüpraş): -315,24 Milyon TL (%13,15) – Maliyet: 383,322 TL

• EREGL (Ereğli Demir Çelik): -195,95 Milyon TL (%8,17) – Maliyet: 36,922 TL

• ISCTR (İş Bankası C): -195,80 Milyon TL (%8,17) – Maliyet: 12,809 TL

GARAN (Garanti BBVA): -90,24 Milyon TL (%3,76) – Maliyet: 130,089 TL

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