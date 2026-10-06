Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), iştiraki Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş.'nin Çemaş Döküm Sanayi (CEMAS) paylarında gerçekleştirdiği milyonlarca lotluk satışı açıkladı. İşlem sonrasında Çimtek'in CEMAS'taki pay oranı yüzde 5,28'e geriledi.

CEMAS'TA 6,3 MİLYON LOTLUK SATIŞ

Işıklar Enerji ve Yapı Holding tarafından yapılan açıklamaya göre iştiraki Çimtek, 5 Ekim 2026 tarihinde 6 milyon 325 bin adet CEMAS payını Borsa İstanbul'da sattı.

Satış işleminin toplam tutarı 20 milyon 215 bin 482,15 TL olarak gerçekleşti.

Verilen rakamlara göre satışta pay başına ortalama fiyat yaklaşık 3,20 TL seviyesine denk geliyor.

CEMAS'TAKİ PAY ORANI GERİLEDİ

Gerçekleştirilen 6,325 milyon lotluk satışın ardından Çimtek'in Çemaş Döküm'deki pay oranında da düşüş yaşandı.

Şirketin CEMAS sermayesindeki payı yüzde 6,08'den yüzde 5,28'e geriledi.