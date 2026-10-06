Şirket tarafından Çanakkale ilinde yapılması planlanan "Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi" kapsamında verilen ÇED Olumlu kararının iptali istemiyle açılan davalarda nihai kararlar açıklandı.

Daha önce yürütmenin durdurulması kararı verilen dosyalara ilişkin son gelişmeler şu şekilde kaydedildi:

• Çanakkale 2. İdare Mahkemesi (2025/1053 E., 2026/1032 K.): Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği ve beraberindeki bazı davacılar yönünden dava ehliyet yokluğu sebebiyle reddedilirken, kalan davacılar açısından dava konusu ÇED Olumlu işleminin iptaline karar verildi.

• Çanakkale 1. İdare Mahkemesi (2025/1054 E., 2026/894 K.): Dava konusu ÇED Olumlu işleminin iptaline karar verildi.

Şirket Temyize Gidiyor: Açıklamada, mahkeme kararlarının henüz kesinleşmediği ve Danıştay nezdinde temyiz yolunun açık olduğu belirtilerek, yasal süresi içerisinde kararlara karşı temyiz başvurusunda bulunulacağı vurgulandı.

İNGİLTERE'DEKİ KOZA LTD. TASFİYE DAVASINDA ŞİRKET LEHİNE KARAR

Türk Altın İşletmeleri'nin KAP'a yaptığı ikinci duyuru ise Birleşik Krallık’ta yerleşik iştiraki Koza Ltd.'nin tasfiye sürecine ilişkin oldu. İngiltere ve Galler Mahkemeleri nezdinde yürütülen davada mahkeme, şirket lehine kritik bir adım attı.

• Özet Karar Kabul Edildi: Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli karar ile Koza Ltd.’nin tasfiyesi talebiyle yapılan başvuru bakımından şirket lehine özet karar verilerek tasfiye talebi kabul edildi.

• Nihai Duruşma Bekleniyor: Tasfiye sürecine ilişkin usuli işlemler henüz tamamlanmadı. Mahkemenin, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek duruşmada nihai tasfiye kararını vermesi bekleniyor.

• Tasfiye Memuru ve İstinaf Başvurusu: Yaklaşan duruşmada Koza Ltd.’ye resmi tasfiye memurunun atanması, kararın uygulanma esaslarının belirlenmesi ve Hamdi Akın İpek tarafından yapılabilecek olası istinaf izni başvurusunun değerlendirilmesi öngörülüyor.

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