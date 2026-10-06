Şirket tarafından 6 Ekim 2026 tarihinde seans kapanışının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, sermaye artırım sürecinin tamamen iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamaya göre şirket yönetim kurulunun 1 Nisan 2026 tarihli kararıyla başlatılan sermaye artırımı hamlesi; 1,5 milyar TL’lik kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde yürütülüyordu.

Mevcut çıkarılmış sermayesini 280 milyon TL’den, yüzde 200 oranında (560 milyon TL) nakden karşılanmak üzere 840 milyon TL’ye çıkarmayı hedefleyen Hub Girişim, değişen piyasa şartlarını gerekçe gösterdi.

Yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, mevcut piyasa koşulları dikkate alınarak bedelli sermaye artırımı işleminin bu aşamada gerçekleştirilmemesine karar verildi.

SPK BAŞVURUSU GERİ ÇEKİLDİ

Sürecin sona erdirilmesiyle birlikte şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nezdinde devam eden sermaye artırımı başvurusunun da işlemden kaldırılması talebinde bulunduğunu bildirdi.