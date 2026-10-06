Yarın temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) ve Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) olarak açıklandı.

Yatırımcıların hesaplarına geçecek hisse başına brüt ve net temettü miktarları şu şekilde:

• Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS)



o Hisse Başına Brüt Temettü: 7,8201106 TL

o Hisse Başına Net Temettü: 7,8201106 TL

o (Not: GYO statüsünde olduğu için %0 stopaj uygulanmakta, brüt ve net tutar eşit olmaktadır.)

• Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS)



o Hisse Başına Brüt Temettü: 0,5995203 TL

o Hisse Başına Net Temettü: 0,5095923 TL

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