Güncel verilere göre, en yüksek getiriyi Anadolubank'ın Kaptan Hesap ürünü sağladı. Yüzde 44,5 faiz oranıyla 3 milyon TL'nin 32 günlük net kazancı 98 bin 79 TL olarak hesaplandı.

EN YÜKSEK GETİRİYİ SUNAN BANKALAR

32 günlük vadede 3 milyon TL'nin sağlayacağı net kazançlar şöyle sıralandı:

Banka Faiz/Kâr Payı 32 Günlük Net Getiri Anadolubank (Kaptan Hesap) %44,5 98.079,53 TL N Kolay (Aktif Bank Bono) %41 93.029,83 TL Fibabanka (Standart Vadeli) %42,15 91.459,73 TL TEB (Marifetli Hesap) %46 91.295,21 TL ING (Turuncu Hesap) %45 89.775,10 TL Türkiye Finans (Salkım Hesap) %45,25 89.783,00 TL Alternatif Bank (VOV Hesap) %46 89.711,94 TL Burgan Bank (ON Plus / Kiraz Hesap) %46 87.913,91 TL Türkiye İş Bankası (İşCep Özel) %39 84.624,66 TL Halkbank / Garanti BBVA (E-Mevduat) %36 78.115,07 TL Albaraka Türk (Anında Günlük) %37 kâr payı 71.167,60 TL

FAİZ ORANLARI ÜRÜNLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Bankaların sunduğu faiz oranları; yeni müşteri kampanyaları, hoş geldin faizi, dijital hesap açılışı, kart kullanım şartı ve belirli bakiye limitleri gibi koşullara göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle yatırımcıların vadeli hesap açmadan önce kampanya şartlarını dikkatle incelemesi önem taşıyor.

Temmuz 2026 itibarıyla güncellenen oranlar, yüksek tutarlı mevduatlarda 32 günlük vadede 70 bin TL ile 98 bin TL arasında net getiri elde edilebildiğini ortaya koyuyor.

Bu tutar, 2026 yılı net asgari ücretinin yaklaşık üç katını aşarak dikkat çekiyor. Mevduat faizlerindeki yüksek seyir, özellikle yüksek tutarlı birikime sahip yatırımcılar için kısa vadede önemli bir pasif gelir imkanı sunuyor.

Kaynak: TGRT Haber

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