Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada üç AR-GE projesinin başarıyla tamamlandığını ve projelere ilişkin bitirme belgelerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi.

Şirketin açıklamasına göre, "Diş Eti İnflamasyonlarının Tanı ve Tedavisinde Yapay Zekâ Tabanlı Çözümlerin XGBoost Modeli ile Geliştirilmesi" projesi, 1 Ekim 2024 tarihinde başladı ve 17 milyon 652 bin 599 TL bütçeyle 1 Nisan 2026 tarihinde tamamlandı. Projenin bitirme belgesi 8 Temmuz 2026 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Aynı dönemde yürütülen "TensorFlow Lite ile Unity'de Nesne Tanıma Projesi" ise 105 milyon 112 bin 917 TL bütçeyle tamamlanırken, bitirme belgesi yine 8 Temmuz 2026 tarihinde onay aldı.

Şirket ayrıca EXPLORA (3D Nesne Görüntüleme ve Etkileşim Platformu) projesini de 55 milyon 992 bin 722 TL bütçeyle başarıyla tamamladığını açıkladı. Böylece tamamlanan üç projenin toplam bütçesi yaklaşık 178,8 milyon TL oldu.

KAP açıklamasında, şirketin yenilikçi teknolojiler geliştirme hedefi doğrultusunda AR-GE proje portföyünü genişletmeye ve yeni projeler üretmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.

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MIATK HİSSELERİ TABAN OLDU

Öte yandan, KAP açıklamasının yapıldığı gün MIATK hisseleri günü taban seviyede tamamladı. Hisse senedi, yüzde 9,97 değer kaybederek 31,98 TL seviyesinden kapanış yaptı.

Hissede son dönemdeki satış baskısı da dikkat çekti. MIATK, haftalık bazda yüzde 12,86, aylık bazda ise yüzde 32,93 değer kaybederek yatırımcısına negatif getiri sağladı.

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