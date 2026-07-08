Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) ve Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) paylarına ilişkin yeni bir tedbir kararı açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, BORLS paylarında 9 Temmuz 2026 tarihli işlemlerin seans başlangıcından 7 Ağustos 2026 tarihli işlemlerin seans sonuna kadar brüt takas tedbiri uygulanacak.

Borsa İstanbul'un açıklamasında, ilgili payda halihazırda yürürlükte bulunan açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbirlerinin de, brüt takas tedbirinin uygulanacağı süre boyunca devam edeceği belirtildi.

Alınan kararla birlikte BORLS hisselerinde yatırımcılar, belirtilen tarihler arasında brüt takas uygulamasına tabi olacak. Mevcut açığa satış ve kredili işlem yasağı da yürürlükte kalmayı sürdürecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.