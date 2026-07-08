Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini güncelledi. Kuruluş, 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 2,9'a düşürürken, 2027 yılı büyüme beklentisini ise yüzde 3,6'ya yükseltti.
Uluslararası Para Fonu (IMF), "Savaş ve Teknolojinin Kesişiminde Küresel Ekonomi" başlığıyla yayımladığı güncel Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini revize etti.
Rapora göre IMF, Türkiye ekonomisinin 2026 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,4'ten yüzde 2,9'a düşürdü. Kuruluş, 2027 yılı büyüme tahminini ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya yükseltti.
KÜRESEL BÜYÜME BEKLENTİSİ DE GÜNCELLENDİ
IMF, küresel ekonominin 2026 yılında yüzde 3, 2027 yılında ise yüzde 3,4 büyümesini beklediğini açıkladı. Bu oranların, 2024-2025 dönemindeki ortalama yüzde 3,5'lik büyümenin altında kaldığına dikkat çekildi.
Kuruluş, nisan ayında yayımladığı tahminlerde küresel ekonominin 2026'da yüzde 3,1, 2027'de ise yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.
RİSKLER AŞAĞI YÖNLÜ
Raporda, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek, jeopolitik risklerin emtia fiyatlarında oynaklığı artırabileceği, tedarik zincirlerini olumsuz etkileyebileceği ve finansal koşullar üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.
Ayrıca ticarette parçalanma riskinin üretim üzerinde baskı yaratabileceği, teknoloji sektörüne yönelik beklentilerde yaşanabilecek olası düzeltmelerin de küresel büyüme görünümünü aşağı çekebileceği belirtildi.
ENFLASYONDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
IMF, küresel manşet enflasyonun 2025'te yüzde 4,1'den 2026'da yüzde 4,7'ye yükseleceğini, ardından 2027'de yüzde 3,9'a gerileyeceğini öngördü. Kuruluş, bu görünümün son dönemde küresel dezenflasyon sürecinde yavaşlamaya işaret ettiğini değerlendirdi.