BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 2,12 değer kaybıyla 14.189 puandan tamamlayarak 30 Haziran’dan bu yana en zayıf kapanışını gerçekleştirdi. Piyasadaki işlem hacmi ise 200,8 milyar TL seviyesinde oldu.

Satış dalgasının arkasındaki en büyük yapısal nedenlerden biri, MSCI'ın uyarılarının ardından S&P Dow Jones Indices'ın da Türkiye'yi "Gelişmekte Olan Piyasa" statüsünden "Sınır Piyasa" (Frontier Market) statüsüne düşürme ihtimalini değerlendirmek üzere izleme listesine alması oldu.

Bu hamle piyasadaki kırılganlığı ciddi şekilde artırdı.

Ağır kayıpların ardından Borsa İstanbul’un bu sabah tepki alımlarıyla hafif alıcılı bir açılış yapması bekleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA TRAFİK DURDU

Jeopolitik tarafta risk iştahını bıçak gibi kesen gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Zirvesi sırasında ateşkesin bittiğini ilan etmesi ve İran’a yönelik yeni hava saldırıları düzenlenmesi fitili ateşledi.

İran Devrim Muhafızları, misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD üslerini vurduklarını duyurdu. Trump ise Grönland’dan asker çekme konusunda henüz kararsız olduğunu belirtirken, "İran bir süre önce aradı, anlaşma istiyorlar" iddiasında bulundu.

Bu sıcak çatışma ortamı sonrası dünyanın en kritik petrol sevkiyat noktası olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına geldi.

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, tıkanıklığın deniz taşımacılığını aksatması halinde Orta Doğu petrol arzındaki toparlanmanın ciddi şekilde gecikebileceğini raporladı. Yaşanan krizle birlikte Brent petrol hafta içinde yüzde 9’un üzerinde değer kazandı.

FED TUTANAKLARINDA "ENFLASYON VE YAPAY ZEKA" UYARISI

Dün akşam yayımlanan Fed’in haziran ayı toplantı tutanakları, piyasaların geleceğine dair önemli ipuçları verdi. Yeni Başkan Warsh dönemindeki ilk toplantıda faiz sabit tutulmuş olsa da komite içindeki enflasyon endişelerinin tırmandığı görüldü.

Tutanaklarda; yapay zeka kaynaklı devasa talep artışı, Orta Doğu’daki savaş ortamı ve ticaret tarifeleri nedeniyle enflasyonun düşmeyebileceği, bu senaryoda ilave parasal sıkılaşmanın (faiz artışı) masaya gelebileceği vurgulandı.

Fed Başkanı Warsh, Kongre önündeki ilk kritik sunumunu 14 Temmuz günü TSİ 17:00'de gerçekleştirecek.

FİNANS TAKVİMİNDE ÖNE ÇIKANLAR: NE OLACAK?

Piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak kritik veri ve rapor takvimi şu şekilde takip edilecek:

• Bugün: Euro bölgesi toplantı tutanakları yayımlanacak ve ABD işsizlik maaşı başvuruları izlenecek.

• 14 Temmuz: Fed Başkanı Warsh’un Kongre sunumu takip edilecek.

• 17 Temmuz: Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Raporu’nu yayımlayacak.

• 24 Temmuz: Bir diğer dev Moody’s, Türkiye değerlendirme raporunu paylaşacak.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• SARAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

• EKIM – Şirket payları 9 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• AKBNK – 183 gün vadeli 8,5 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• ASTOR – Şirketin, ABD’de bir şirket ile güç transformatörü tedariki kapsamında 42,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

• ARDYZ – Şirketin, 3,5 milyon euro tutarında iş aldığı açıklandı.

• BIENY – 167 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• BRKVY & GLCVY & SMRVA – Deniz Bank tarafından gerçekleştirilen 2,0 milyar TL’lik tahsili gecikmiş alacak ihalesinin VYŞ’lere satıldığı ve imza sürecinin tamamlandığı açıklandı.

• BORLS – VBTS kapsamında şirket paylarına 7 Ağustos’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 7 Ağustos’a kadar uzatıldı.

• CVKMD – Şirketin bağlı ortaklığı Aldridge Mineral’in Nisan 2026'da MAPEG ihalesiyle toplam 4 milyon TL bedelle kazandığı Yozgat'taki iki adet IV. Grup arama sahasına ilişkin ruhsat sürecinin tamamlandığı açıklandı.

• ENDAE – Şirketin yüzde 74,53 oranında bağlı ortaklığı Egenda’nın sermayesinin 210 milyon TL’den iç kaynaklardan 1,1 milyar TL’ye yükseltildiği açıklandı.

• ESCAR – Şirketin sermayesinin yüzde 77,62’sinin 6,6 milyar TL bedelle devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

• ESCAR – Şirketin, Bulls Yatırım Holding tarafından devralınması suretiyle birleşmesine karar verildiği açıklandı.

• HUBVC – Segmentify girişim yatırımından çıkış ve Unifonic Inc. yatırımının gerçekleştirilmesine ilişkin tescil sürecinin tamamlandığı açıklandı.

• ISVEA – Şirket payları 10 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• ISCTR – Bankanın yurt dışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere dolar cinsinden sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracına yönelik uluslararası bankalar grubunu yetkilendirdiği açıklandı.

• KAPLM – Compartment Orion Ventures tarafından 900.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• KLYPV – Şirketin, 141,5 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

• LIDER – 190 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• LINK – Şirket ile EGM arasında 24,0 milyon bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.

• MIATK – Şirketin, Gazi Üniversitesi Teknopark’ta yürütülen üç projesinin tamamlandığı açıklandı.

• OZATD – Şirketin, iki firma ile üç Adet Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalaması sonrasında, teslimatların 4,3 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

• PCILT – Şirket bağlı ortaklığı UP İletişim ve Maya Medya ile OKX TR Kripto arasında hizmet anlaşması imzalandığı açıklandı.

• PNSUT – 99 gün vadeli 110 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• POLHO – Şirket paylarının yüzde 77,73’ünün (589.557.785 adet pay) pay başına 0,54 dolardan Corex Ports and Terminals’e devrinin tamamlanması kapsamında zorunlu pay alım tutarının 10,88 TL olarak belirlendiği açıklandı.

• SEGMN – Yönetim değişikliği kapsamında oluşan Zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• SMRTG – 4 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• TERA – Gül Ayşe Çolak'ın sahip olduğu 6.209.999 adet A grubu payın Emre Tezmen'e devri için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• THYAO – Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı yüzde 6,9 azalışla 2,9 milyona gerilerken, yolcu doluluk oranı 0,6 puan artışla yüzde 88,2’ye yükseldi. Dış hat yolcu sayısı yüzde 1,5 oranında artışla 5,2 milyona, yolcu doluluk oranı 2,6 puan artışla yüzde 84,2’ye yükseldi. Toplam yolcu sayısı yüzde 1,6 azalışla 8,1 milyona gerilerken, yolcu doluluk oranı 2,3 puan artışla yüzde 84,5’e yükseldi.

• THYAO – Ocak – Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı yüzde 3,6 artışla 15,1 milyona, yolcu doluluk oranı 0,8 puan artışla yüzde 84,9’a yükseldi. Dış hat yolcu sayısı yüzde 6,6 oranında artışla 29,4 milyona, yolcu doluluk oranı 2,5 puan artışla yüzde 83,6’ya yükseldi. Toplam yolcu sayısı yüzde 5,5 artışla 44,5 milyona, yolcu doluluk oranı 2,3 puan artışla yüzde 83,7’ye yükseldi.

• TSPOR – Futbolcu Aral Şimşir’in 13 milyon euro bonservis bedeliyle alındığı açıklandı.

• TSPOR – Futbolcu Aral Şimşir ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı, futbolcuya 4 yılda 8 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

• TRILC – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,6 milyar TL’den 7,5 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 41.748 adet pay 34,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 368,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BOSSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 203.000 adet pay 6,42 – 6,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 9,20 – 9,23 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EUYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 790.000 adet pay 4,99 – 5,16 TL fiyattan geri alındı.

• MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 488.000 adet pay 32,98 – 33,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

• NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 274.043 adet pay 46,46 – 46,58 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.950.000 adet pay 50,75 – 51,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

Kaynak: İnfo Yatırım